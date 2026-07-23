Googles Gemini-app nærmer sig ChatGPT med 950 millioner brugere om måneden

Googles AI-app Gemini vokser hastigt og har nu 950 mio. månedlige brugere. Topchef Pichai afviser samtidig kritik af, at Google taber terræn i AI-kapløbet.

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Google er ved at indhente OpenAI’s ChatGPT i kampen om at blive verdens mest brugte AI-chatbot. Selskabets app Gemini har nu nået 950 millioner månedlige brugere, hvilket bringer den tæt på ChatGPT’s brugerbase, der ligger tæt på en milliard, skriver Business Insider.

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Fremgangen kommer, samtidig med at Alphabets topchef Sundar Pichai offentligt har afvist kritik af, at Google skulle være ved at tabe terræn i AI-kapløbet, ifølge Investing.com. Udmeldingerne tegner et billede af et selskab, der forsøger at cementere sin position som en af de førende kræfter inden for kunstig intelligens – både over for konkurrenter og over for investorer.

Gemini vinder terræn på ChatGPT

Gemini-appens vækst til knap en milliard månedlige brugere markerer et betydeligt fremskridt for Google, der ellers længe har været betragtet som den udfordrende part over for OpenAI’s ChatGPT. Brugertallene er blevet et centralt målepunkt for, hvem der reelt vinder kampen om forbrugerne inden for generativ AI, og Googles fremgang understreger, at markedet for AI-chatbots fortsat er i hastig bevægelse.

For Alphabet, der er moderselskab til Google, er brugertallene vigtige, fordi de kan omsættes til øget engagement på tværs af selskabets øvrige produkter og tjenester – fra søgning til cloud-løsninger. Jo flere brugere Gemini tiltrækker, desto stærkere står Google i konkurrencen om at blive den foretrukne AI-platform for både privatpersoner og virksomheder.

Pichai afviser kritik af Googles AI-position

Samtidig med at brugertallene for Gemini offentliggøres, har Sundar Pichai ifølge Investing.com afvist påstande om, at Google skulle sakke bagud i AI-kapløbet. Udtalelserne kommer, mens branchen tæt følger, hvilke selskaber der formår at omsætte massive investeringer i kunstig intelligens til reelle konkurrencefordele.

Pichais forsvar af selskabets position skal ses i lyset af, at konkurrencen inden for AI de seneste år har intensiveret sig markant, hvor både OpenAI, Microsoft, Anthropic og andre store teknologiselskaber kæmper om markedsandele, talent og investorernes opmærksomhed.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der har eksponering mod Alphabet-aktien – enten direkte eller gennem globale teknologifonde og indeks som Nasdaq-100 – er brugerudviklingen i Gemini et relevant signal om, hvorvidt selskabets massive AI-investeringer begynder at bære frugt i form af øget brugerengagement. Alphabet har de seneste kvartaler investeret tungt i AI-infrastruktur, og markedet vil fortsat holde øje med, om det afspejler sig i både brugertal og indtjening.

Da Alphabet er en tung post i mange globale indeksfonde, som også danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger typisk har eksponering mod, kan udviklingen i AI-forretningen have en indirekte, men reel betydning for danske investorers porteføljer.

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Kilder: Business Insider, Investing.com