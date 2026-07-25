Græsk Patriot-system skyder missiler ned over Saudi-Arabien – olie i fokus igen

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Et græsk-opereret Patriot-luftforsvarssystem har nedskudt to missiler, der var rettet mod saudiske olieraffinaderier. Det er anden gang i 2026, at systemet bliver taget i brug i kamp, og episoden sætter igen fokus på risikoen for forstyrrelser i olieforsyningen fra Mellemøsten.

De Iran-støttede Houthi-oprørere fra Yemen har taget skylden for angrebet og bekræftet, at de stod bag missilaffyringen mod Saudi-Arabien, skriver BBC. Samtidig oplyser det amerikanske militær, at det har sat en tankskib ud af drift, som forsøgte at omgå den amerikanske blokade af iranske havne.

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Endnu et angreb i en anspændt region

Det er ikke første gang, saudisk olieinfrastruktur er blevet forsøgt angrebet. Houthierne har gennem det seneste år gentagne gange truet med angreb på skibsfart og olieanlæg i og omkring Det Røde Hav og den Arabiske Halvø, og episoden er blot den seneste i en lang række af konfrontationer, der involverer Iran, Houthi-oprørerne og amerikanske styrker i regionen.

Ifølge BBC kommer angrebet samtidig med, at USA har skærpet sin blokade af iranske havne, og at amerikanske militærstyrker aktivt griber ind mod skibe, der forsøger at bryde blokaden. Situationen understreger, at konflikten ikke kun handler om direkte angreb på infrastruktur, men også om kontrol med olietransporten i regionen som helhed.

Oliepriserne reagerer

Den øgede uro i Mellemøsten har allerede sat sit aftryk på oliemarkedet. Ifølge The Guardians dækning af markedsudviklingen er oliepriserne steget til over 90 dollar per tønde, mens USA og Iran samtidig udveksler militære angreb, og Houthierne truer med en decideret flådeblokade omkring Saudi-Arabien.

For markedet er det netop kombinationen af direkte angreb på produktionsanlæg og trusler mod skibsfarten, der skaber den største usikkerhed. Saudi-Arabien er en af verdens største olieeksportører, og selv delvise afbrydelser i produktionen eller transporten kan hurtigt sende priserne yderligere op.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Stigende oliepriser kan trække energi- og shippingaktier op, mens de samtidig lægger pres på inflationen og dermed på rentepolitikken i både USA og eurozonen. Selskaber med tung eksponering mod fragt gennem Det Røde Hav og Suezkanalen, herunder danske rederier, kan opleve stigende omkostninger, hvis flere skibe vælger at omdirigere deres ruter for at undgå risikozonen.

Samtidig peger episoden på en bredere geopolitisk risiko, som markederne løbende må prisind i deres vurdering af olie- og energiaktiver. Hvis konflikten mellem Iran, Houthi-oprørerne og USA optrappes yderligere, kan det få afsmittende effekt på både oliepriser, forsikringspræmier for skibsfart og den generelle risikoappetit på de globale aktiemarkeder.

Læs også: Houthi-angreb på saudisk olieinfrastruktur trækker oliepriser op mod 100 dollar

Kilder: Cryptobriefing, BBC, The Guardian