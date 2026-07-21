Grayscale søger om Worldcoin-ETF hos SEC – WLD stiger på nyheden

Grayscale har indgivet en S-1-registrering til SEC for en spot-ETF baseret på Worldcoin (WLD), der skal handles på Nasdaq under tickeren GWLD.

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Kapitalforvalteren Grayscale har indgivet en registreringserklæring (S-1) til den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC med henblik på at lancere en børsnoteret fond (ETF) baseret på kryptovalutaen Worldcoin (WLD). Fonden foreslås noteret på Nasdaq under tickeren GWLD, hvis den godkendes.

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Nyheden om filingen blev bekræftet af Bloomberg-analytiker James Seyffart, der har fulgt SEC-dokumentet nøje, ifølge BeInCrypto. Meldingen sendte WLD-kursen op, selv om tokenet fortsat handler langt under sine tidligere højder.

Endnu et forsøg på at bringe krypto til Wall Street

Skulle ansøgningen blive godkendt, vil det ifølge The Block være den første børsnoterede fond, der giver amerikanske investorer direkte adgang til Worldcoin via de traditionelle aktiemarkeder. Grayscale har tidligere haft succes med at omdanne sine kryptofonde til børsnoterede produkter, blandt andet inden for bitcoin og ether, og forsøger nu at udvide paletten til flere alternative tokens.

Worldcoin er kendt for sit koncept om digital identitetsverifikation via iris-scanning, udviklet af blandt andre OpenAI-stifter Sam Altman. Projektet har tiltrukket sig opmærksomhed – men også kritik – for sin datamodel og for tokenets kursudvikling siden lanceringen.

WLD er faldet massivt fra toppen

Ifølge BeInCrypto er WLD-tokenet faldet omkring 97 procent fra sit historiske højdepunkt, hvilket illustrerer den store volatilitet, der har kendetegnet altcoin-markedet de seneste år. BeInCrypto peger på, at Grayscales eget registreringsdokument selv fremhæver de betydelige risici, der er forbundet med at investere i tokenet – herunder prisudsving, likviditetsrisici og usikkerhed om den regulatoriske fremtid for identitetsprojektet.

Trods det store kursfald reagerede markedet positivt på selve nyheden om ETF-ansøgningen, hvilket understreger, hvor stor betydning institutionel adgang tillægges i kryptomarkedet – uanset et aktivs underliggende prishistorik.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der følger udviklingen i det amerikanske ETF-marked, er sagen endnu et eksempel på, hvordan store kapitalforvaltere fortsat forsøger at bygge bro mellem traditionel finans og kryptoaktiver. Skulle SEC godkende en Worldcoin-ETF, vil det give adgang til et nichepræget, men volatilt aktiv gennem et reguleret og børsnoteret produkt – noget der historisk har trukket ny kapital til markedet, som det blandt andet skete med bitcoin-ETF’er.

Omvendt understreger både kursfaldet i WLD og risikofaktorerne i Grayscales eget dokument, at produktet henvender sig til investorer med høj risikoappetit. SEC-processen for nye kryptoprodukter kan strække sig over måneder, og der er ingen garanti for, at ansøgningen ender med en godkendelse.

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Kilder: Coingape, Theblock, Beincrypto