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Gubra ventes med regnskab fredag efter fald i omsætningen til 126,3 mio. kr.

Gubra og Schouw & Co. står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag for perioden, der sluttede 30. september 2026.

Simon Lauritesen
Simon Lauritesen · Journalist 6. nov 2026 · kl. 07.10 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Gubra ventes med regnskab fredag efter fald i omsætningen til 126,3 mio. kr.
KORT FORTALT
Gubra og Schouw & Co. ventes at aflægge regnskab fredag 6. november 2026
Gubras omsætning faldt til 126,3 mio. kr. i første halvår 2026
Gubras EBIT endte på -122,9 mio. kr. mod 2.225,2 mio. kr.

To selskaber står i finanskalenderen til at offentliggøre regnskab i dag, fredag 6. november 2026. Det drejer sig om Gubra og Schouw & Co. For begge selskaber sluttede regnskabsperioden 30. september 2026. Datoerne er forventede og kan flytte sig.

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Gubras forrige regnskab viste et fald i omsætningen

Gubra ventes at komme med tal i dag. Selskabets forrige regnskab blev offentliggjort 20. august 2026 og dækkede første halvår 2026. Her faldt koncernomsætningen til 126,3 mio. kr. fra 2.492,1 mio. kr. året før. EBIT endte på -122,9 mio. kr. mod 2.225,2 mio. kr. i samme periode året før.

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Ifølge NPinvestors seneste kursdata lå Gubra-aktien på 297,20 DKK med en ændring på 0,81 % ved seneste handelsdag.

Schouw & Co. står også i kalenderen

Schouw & Co. er dagens andet navn. Også her afsluttedes regnskabsperioden 30. september 2026. NPinvestors seneste kursdata viser aktien i 839,00 DKK med en ændring på 0,48 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet
Gubra GUBRA 30. september 2026
Schouw & Co. SCHO 30. september 2026
Fredag 6. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emneraktierfinanskalenderGubraregnskabregnskaberSchouw & Co
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