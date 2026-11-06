Gubra ventes med regnskab fredag efter fald i omsætningen til 126,3 mio. kr.

To selskaber står i finanskalenderen til at offentliggøre regnskab i dag, fredag 6. november 2026. Det drejer sig om Gubra og Schouw & Co. For begge selskaber sluttede regnskabsperioden 30. september 2026. Datoerne er forventede og kan flytte sig.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Gubras forrige regnskab viste et fald i omsætningen
Gubra ventes at komme med tal i dag. Selskabets forrige regnskab blev offentliggjort 20. august 2026 og dækkede første halvår 2026. Her faldt koncernomsætningen til 126,3 mio. kr. fra 2.492,1 mio. kr. året før. EBIT endte på -122,9 mio. kr. mod 2.225,2 mio. kr. i samme periode året før.
Ifølge NPinvestors seneste kursdata lå Gubra-aktien på 297,20 DKK med en ændring på 0,81 % ved seneste handelsdag.
Schouw & Co. står også i kalenderen
Schouw & Co. er dagens andet navn. Også her afsluttedes regnskabsperioden 30. september 2026. NPinvestors seneste kursdata viser aktien i 839,00 DKK med en ændring på 0,48 % ved seneste handelsdag.
|Selskab
|Ticker
|Periode afsluttet
|Gubra
|GUBRA
|30. september 2026
|Schouw & Co.
|SCHO
|30. september 2026
Med NPinvestor Pro får du et kort resumé på dansk, i samme minut et selskab offentliggør regnskab. Læs om NPinvestor Pro.