Guld falder fra to-ugers top, mens Mellemøsten-uro sender olien op

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Guldprisen trak sig torsdag tilbage fra sit højeste niveau i to uger, efter at eskalerende spændinger i Mellemøsten sendte oliepriserne op og styrkede dollarens rolle som sikker havn. Samtidig venter markederne spændt på et kommende rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som kan give afgørende signaler om den fremtidige pengepolitik.

Ifølge Economic Times er det stigende oliepriser, drevet af den optrappede konflikt i Mellemøsten, der lægger pres på guldet. Når olien stiger, øges bekymringen for global inflation – og det kan i sidste ende presse Fed til at hæve renten, hvilket typisk er negativt for guld, da metallet ikke giver afkast i form af renter.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Dip-køb holder hånden under guldet

Selvom guldet er trukket ned fra sine nylige toppe, viser markedet ifølge Financial Post tegn på modstandsdygtighed. Investorer har brugt den seneste tilbagegang som en købsmulighed – en såkaldt “dip-buying”-strategi – hvilket har været med til at holde guldprisen oppe trods de stigende oliepriser og deraf følgende inflationsfrygt.

Det illustrerer den todelte dynamik, der i øjeblikket præger guldmarkedet: På den ene side skaber geopolitisk uro og højere oliepriser frygt for renteforhøjelser, hvilket normalt er negativt for guld. På den anden side får den samme uro nogle investorer til at søge tilflugt i guld som en klassisk sikker havn, hvilket modvirker prisfaldet.

Alle øjne på Fed

Det kommende møde i den amerikanske centralbank er nu i fokus for markedsdeltagerne. Et eventuelt signal om renteforhøjelser som følge af stigende inflationspres fra de høje oliepriser kan lægge yderligere pres på guldprisen, mens en mere afdæmpet retorik fra Fed potentielt kan give guldet fornyet medvind.

Ud over guld har også andre ædelmetaller reageret på den aktuelle markedssituation. Ifølge Economic Times steg både sølv og platin beskedent i samme periode, hvilket tyder på, at den generelle interesse for ædelmetaller som beskyttelse mod usikkerhed fortsat er intakt, selv når guldet selv oplever et kortsigtet tilbageslag.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod guld – enten via fysisk guld, ETF’er eller mineselskaber – er udviklingen relevant på flere fronter. En stærkere dollar som følge af den geopolitiske uro kan påvirke afkastet på guldinvesteringer omregnet til danske kroner, mens en eventuel renteforhøjelse fra Fed typisk sender bølger gennem globale aktiemarkeder, herunder også de nordiske børser.

Samtidig understreger situationen, hvor tæt sammenvævet olie-, valuta- og guldmarkederne er i perioder med geopolitisk uro. Investorer bør derfor holde øje med både udviklingen i Mellemøsten og udfaldet af det kommende Fed-møde, da begge faktorer kan få direkte betydning for både renteniveauer og prisen på sikre havn-aktiver som guld i den kommende tid.

Læs også: Iran-krisen tager til: Investorer kigger nu på olie, skibsfart og aktiemarkedet

Kilder: Economictimes, Financialpost