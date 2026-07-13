Guld falder og olie stiger efter nye USA-Iran-angreb – Fed-rentestigning rykker nærmere

Fornyede angreb mellem USA og Iran sender oliepriserne op og guldprisen ned, mens markedet igen frygter, at Fed må hæve renten for at holde inflationen i skak.

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Guldprisen er faldet, efter USA og Iran i weekenden udvekslede nye angreb i og omkring Hormuz-strædet. Samtidig er oliepriserne steget, og investorerne har igen skruet op for forventningerne til, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, må hæve renten for at holde inflationen nede, skriver Crypto Briefing og Financial Post.

Den fornyede optrapning kommer, efter at en tidligere våbenhvile mellem parterne er brudt sammen. Ifølge MarketWatch fortsatte USA og Iran deres gensidige angreb hen over weekenden med fokus på det strategisk vigtige Hormuz-stræde, hvor en stor del af verdens olietransport passerer igennem.

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Olie op, guld ned – markedet frygter ny inflationsbølge

Reaktionen på de finansielle markeder følger et velkendt mønster, når geopolitisk usikkerhed rammer olieforsyningen: Energipriserne stiger, fordi investorerne frygter forstyrrelser i transporten gennem Hormuz-strædet, som er en af verdens vigtigste flaskehalse for olie- og gastransport. Samtidig faldt guldprisen, hvilket ifølge Financial Post afspejler, at markedet nu i højere grad prisfastsætter risikoen for renteforhøjelser fremfor den klassiske “safe haven”-effekt, som normalt sender guld op i kriseperioder.

Stigende oliepriser presser inflationen op, fordi energi indgår direkte i forbrugerpriserne og indirekte i produktions- og transportomkostninger på tværs af næsten alle brancher. Det er netop dette scenarie, der ifølge kilderne har fået investorerne til at hæve deres forventninger til, at Federal Reserve bliver nødt til at stramme pengepolitikken yderligere – stik imod de forventninger om rentelettelser, som ellers har præget markedet gennem store dele af 2026.

Aktiefutures falder på baggrund af eskaleringen

Ifølge MarketWatch faldt amerikanske aktiefutures søndag, efter at nyheden om de fortsatte angreb spredte sig blandt investorerne. Kombinationen af stigende energipriser, en styrket forventning til renteforhøjelser og fortsat militær usikkerhed skaber en cocktail, som traditionelt presser risikofyldte aktiver som aktier.

Højere renter gør det generelt dyrere for virksomheder at låne og investere, hvilket typisk rammer vækstaktier og teknologisektoren hårdest, da deres værdiansættelse i høj grad hviler på forventninger til fremtidig indtjening. Samtidig kan stigende renter styrke dollaren, hvilket historisk har lagt et yderligere pres på guldprisen, da guld handles i dollar og bliver dyrere for investorer i andre valutaer.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. Stiger oliepriserne yderligere, kan det smitte af på europæisk inflation og dermed på Den Europæiske Centralbanks rentekurs, som den danske krone og renteniveauer er tæt koblet til gennem fastkurspolitikken over for euroen.

Samtidig kan et fortsat pres på globale aktiemarkeder brede sig til danske aktier, herunder C25-indekset, hvis usikkerheden fortsætter med at eskalere. Investorer med eksponering mod guld eller guld-relaterede aktiver bør bemærke, at den seneste udvikling bryder med det mønster, hvor guld normalt fungerer som sikker havn under geopolitisk uro – i stedet er det renteforventningerne, der lige nu synes at styre prisen.

Situationen omkring Hormuz-strædet og den bredere konflikt mellem USA og Iran følges tæt af markederne, da yderligere eskalering kan forstærke både energipriser og renteforventninger yderligere i de kommende uger.

Læs også: Iran-konflikt eskalerer igen: Olie stiger, aktiefutures og guld falder

Kilder: Cryptobriefing, Financialpost, MarketWatch