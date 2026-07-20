Guld falder under 4.000 dollar trods Iran-krig – Fed-frygt trumfer sikker havn

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Guldprisen brød mandag under den psykologisk vigtige grænse på 4.000 dollar per ounce, selv om konflikten mellem USA og Iran fortsat eskalerer. Det skriver Investing.com. Bevægelsen er bemærkelsesværdig, fordi guld normalt stiger som sikker havn, når geopolitisk uro tager til – men i stedet er markedets fokus rettet mod Federal Reserve og risikoen for, at centralbanken må hæve renten for at holde inflationen i skak.

Ifølge Financial Post steg guldprisen først, da USA og Iran i weekenden optrappede angrebene mod hinanden, men prisen fandt derefter et lejere niveau, i takt med at investorerne begyndte at vurdere sandsynligheden for renteforhøjelser fra Fed. Det er en usædvanlig reaktion, fordi konflikten samtidig er blevet mere alvorlig – amerikanske styrker har nu gennemført ni på hinanden følgende nætter med angreb mod iranske mål.

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Fed-frygt overskygger sikker havn

Normalt søger investorer mod guld, når krige og geopolitisk usikkerhed rammer markederne. Men denne gang tynges guldprisen af udsigten til, at Federal Reserve kan blive tvunget til at stramme pengepolitikken yderligere. Højere renter gør det dyrere at holde guld, som ikke i sig selv giver afkast, og det svækker traditionelt aktivets attraktivitet – selv midt i en optrappet militær konflikt.

Samtidig har olieprisen taget en markant anden retning. Ifølge CNBC er Brent-olien brudt gennem 90 dollar per tønde, i takt med at den militære konflikt mellem USA og Iran fortsætter uden tegn på afslutning. Optrapningen kommer, efter en foreløbig aftale om at afslutte krigen kollapsede i weekenden, og efter at amerikanske styrker har lidt yderligere tab, skriver The Guardian.

Dollaren styrkes, mens usikkerheden vokser

Det amerikanske marked reagerer også med en styrket dollar. Ifølge Economic Times har den amerikanske dollar vundet terræn over for de globale valutaer, mens Mellemøsten-spændingerne eskalerer og oliepriserne stiger. Investortilliden forbliver skrøbelig efter den seneste uges markedsuro, og bekymringer om værdiansættelsen af halvlederaktier lægger yderligere pres på den generelle stemning.

Ifølge samme kilde diskuterer flere Fed-embedsmænd i øjeblikket mulige renteforhøjelser som svar på inflationsrisikoen, der følger af de stigende energipriser. Det er netop denne kombination af olieprischok og rentefrygt, der ser ud til at trække guldprisen ned, samtidig med at den understøtter dollaren.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer illustrerer udviklingen, at klassiske korrelationer mellem geopolitisk risiko og guldpriser ikke altid holder, når centralbankernes rentepolitik samtidig er i spil. En stærkere dollar og stigende oliepriser kan lægge pres på europæiske aktier med høje energiomkostninger, mens rentefølsomme sektorer som ejendomme og vækstaktier kan blive ramt, hvis Fed rent faktisk strammer pengepolitikken yderligere.

Samtidig kan den stigende oliepris – nu over 90 dollar per tønde ifølge CNBC – smitte af på den globale inflation og dermed også på Nationalbankens og ECB’s rentebeslutninger. Investorer med eksponering mod guld, olieaktier eller dollar-baserede aktiver bør derfor holde nøje øje med, hvordan konflikten mellem USA og Iran udvikler sig i de kommende dage.

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Kilder: Investing.com, Financialpost, Economictimes, CNBC