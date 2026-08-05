Guld holder sig stabilt, mens håb om Hormuz-løsning dæmper rentefrygt

Fremskridt i forhandlinger om at genåbne Hormuzstrædet mindsker inflationsfrygt og renteforventninger til Fed – guldprisen ligger i et snævert leje.

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Guldprisen bevægede sig tirsdag i et snævert interval, efter at udsigten til en midlertidig aftale om at genåbne Hormuzstrædet har dæmpet frygten for stigende inflation og reduceret markedets forventninger til, at den amerikanske centralbank hæver renten. Det skriver Financial Post.

Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og enhver trussel mod trafikken gennem strædet har historisk kunnet sende energipriserne kraftigt op og dermed øge presset på centralbanker verden over for at bekæmpe inflation med renteforhøjelser. Når risikoen for en blokade mindskes, falder derfor også incitamentet for Federal Reserve til at stramme pengepolitikken.

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Bessent og Rubio: Aftale med Iran er tæt på

Ifølge CNBC har den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio og finansminister Scott Bessent begge oplyst, at forhandlingerne er skredet frem, så skibsfarten gennem strædet kan genoptages. Bessent har direkte udtalt, at en aftale med Iran er tæt på, mens det amerikanske centralkommando (CENTCOM) samtidig har meldt ud, at den sydlige rute gennem Hormuzstrædet fortsat er “fri og åben”.

Meldingerne har allerede sat sig spor i olieprisen, som er faldet i takt med, at frygten for forsyningsafbrydelser er aftaget. BBC beskriver, hvordan de amerikanske udmeldinger har givet markederne håb om, at en betydelig geopolitisk risikofaktor er ved at forsvinde fra regnestykket.

Mindre pres på Fed – asiatiske markeder følger med op

Udviklingen har bredere konsekvenser end blot for guld- og oliemarkederne. Ifølge Economic Times har optimismen omkring en mulig løsning på Hormuz-situationen løftet asiatiske aktier, som ventes at følge Wall Street opad. Faldende olie- og energipriser mindsker inflationspresset, hvilket styrker argumentet for, at Federal Reserve kan holde renten uændret i stedet for at hæve den.

For guldinvestorer er situationen dobbelttydig. Normalt stiger guldprisen, når geopolitisk usikkerhed eller inflationsfrygt tager til, fordi metallet betragtes som en sikker havn. Når risikoen for konflikt og forsyningschok i stedet mindskes, forsvinder en del af det umiddelbare købspres på guld – hvilket forklarer, hvorfor prisen ifølge Financial Post har handlet i et snævert leje snarere end at stige markant.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod guld, olie eller globale aktieindeks er udviklingen relevant af flere grunde. Lavere renteforventninger til Fed kan svække dollaren og potentielt give medvind til væksten i aktiemarkederne, mens faldende oliepriser kan lette presset på virksomheder med høje energiomkostninger.

Samtidig understreger sagen, hvor følsomme finansmarkederne fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten. Skulle forhandlingerne om Hormuzstrædet bryde sammen, kan både olie- og guldpriser hurtigt vende retning igen, og investorer bør derfor holde øje med de kommende meldinger fra amerikanske embedsmænd og internationale nyhedsbureauer.

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Kilder: Financialpost, CNBC, BBC, Economictimes