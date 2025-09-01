Guld når fire måneders højdepunkt på grund af Fed-lempelser og handelsusikkerhed

Guldpriserne steg til et mere end fire måneders højdepunkt mandag, drevet af en kombination af stigende satsninger på en rentesænkning fra Federal Reserve og øget geopolitisk usikkerhed. Ædelmetallets stigning, som har set det opleve fem dage i træk med stigninger, understreger dets vedvarende rolle som både en sikring mod inflation og et sikkert tilflugtssted.

Fed-politiske satsninger driver guldbarrernes appel

En vigtig katalysator for gulds nylige stigning er markedets voksende overbevisning om, at Federal Reserve vil lempe pengepolitikken. Efter amerikanske økonomiske data, der stemte overens med forventningerne, priser markederne nu en næsten 90 % chance for en rentesænkning på 25 basispoint i september. En sænkning af renten sænker alternativomkostningerne ved at holde ikke-afkastende aktiver som guld, hvilket gør det til en mere attraktiv investering. Med en afgørende amerikansk jobrapport, der forventes i denne uge, vil investorer være på udkig efter tegn på et afkøling af arbejdsmarkedet, hvilket yderligere vil styrke argumenterne for kortsigtede lempelser.

Sikre havnestrømme midt i politiske og handelsmæssige risici

Ud over pengepolitikken drager guld også fordel af fornyede politiske og handelsmæssige risici. En nylig kendelse fra en amerikansk appeldomstol, der udfordrede lovligheden af ​​mange af præsident Donald Trumps toldsatser, har skabt ny usikkerhed i den globale handel. Mens toldsatserne forbliver gældende i afventning af en potentiel appel til Højesteret, har den juridiske udfordring rejst bekymringer om stabiliteten i den amerikanske handelspolitik.

Desuden har et nyligt forsøg fra præsident Trump på at afskedige en centralbankdirektør givet næring til bekymringer om centralbankens uafhængighed. Disse udviklinger forstærker gulds traditionelle appel som et sikkert tilflugtssted i tider med politisk og økonomisk ustabilitet.

Bredere stigning i ædelmetaller

Den positive momentum har strakt sig til det bredere marked for ædelmetaller. Sølvpriserne steg til deres højeste niveau i 14 år, mens platin også oplevede stigninger. Styrken i disse metaller, sammen med guldstigningen, tyder på en udbredt investorflugt i sikkerhed. I mellemtiden præsenterer Kinas blandede økonomiske data et nuanceret billede for industrimetaller, hvor en privat undersøgelse viser en genopretning af fabriksaktiviteten i august, hvilket giver et modsignal til tidligere officielle data, der viste en nedgang.