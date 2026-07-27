Guld stiger over 1 pct., mens olie falder på pause i USA-Iran-konflikten

Guldprisen steg over 1 pct. mandag, da en våbenhvile mellem USA og Iran fik oliepriserne til at falde og dæmpede inflationsfrygt blandt investorer.

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Guldprisen steg med mere end 1 procent mandag, efter at en pause i kampene mellem USA og Iran fik oliepriserne til at falde markant. Det dæmpede investorernes bekymringer om stigende inflation og understøttede guldets status som sikker havn, skriver Economic Times.

Faldende oliepriser reducerer typisk presset på forbrugerpriserne, hvilket øger sandsynligheden for, at centralbanker kan holde renterne stabile eller sænke dem. Lavere renter gør guld, som ikke giver afkast i sig selv, mere attraktivt for investorer sammenlignet med rentebærende aktiver.

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Roligere Mellemøsten trækker olieprisen ned

Baggrunden for bevægelsen er en midlertidig pause i de militære sammenstød mellem USA og Iran, som har præget markederne de seneste uger. Ifølge Financial Post har den aftalte pause fjernet en stor del af den frygt for forsyningsforstyrrelser i olieproduktionen, som havde drevet priserne op.

Da olie er en central drivkraft for global inflation, betyder faldet i priserne, at markedet nu vurderer risikoen for en ny inflationsbølge som lavere. Det har igen styrket forventningerne om, at de store centralbanker ikke behøver at stramme pengepolitikken yderligere for at holde priserne i skak.

Spekulanter øger deres væddemål på guld

Ifølge Economic Times har spekulative investorer øget deres netto lange positioner i COMEX-guld, hvilket indikerer, at flere aktører positionerer sig for yderligere prisstigninger. Det peger på en generel opfattelse blandt markedsdeltagere om, at guld fortsat har opadgående potentiale, mens den geopolitiske usikkerhed midlertidigt er reduceret, men langt fra afblæst.

Bevægelsen omfattede ikke kun guld. Både sølv og platin steg ligeledes i pris mandag, hvilket understreger, at hele gruppen af ædelmetaller nød godt af den ændrede risikoappetit blandt investorer, ifølge BeInCrypto.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod råvarer eller ædelmetaller via ETF’er, fysisk guld eller minesektor-aktier er bevægelsen relevant, fordi den viser, hvor følsomt guldprisen fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten. En genopblussen af konflikten kan hurtigt vende billedet, mens en varig afspænding kan lægge en dæmper på guldets nylige rally.

Samtidig understreger episoden, hvordan olieprisen fortsat fungerer som en central termometer for inflationsforventninger globalt – noget der også påvirker rentekurser og dermed prisfastsættelsen af danske obligationer og realkreditlån. Investorer bør derfor holde øje med, om våbenhvilen mellem USA og Iran holder, når de vurderer den kortsigtede retning for både råvarer og renter.

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Kilder: Economictimes, Beincrypto, Financialpost