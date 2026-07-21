Guldprisen stiger på dip-buying midt i optrapning i Mellemøsten

Guld holder sig over 4.000 dollar, og investorer køber ind på prisfald, mens Mellemøsten-konflikten holder markederne på vagt for inflation.

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Guldprisen steg mandag, efter at investorer benyttede et tidligere prisfald til at øge deres positioner i den ædle metal. Ifølge Financial Post overvågede markedsdeltagerne udviklingen i Mellemøsten tæt for at vurdere, hvordan energipriserne kan påvirke inflationen fremover.

Guldet holder sig fortsat over den psykologisk vigtige grænse på 4.000 dollar per ounce, hvilket bekræftes af Yahoo Finance. Det sker på trods af, at volden i Mellemøsten er fortsat, og at situationen ikke viser tegn på at aftage.

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Konflikten optrapper: Nye angreb på Iran

Baggrunden for den øgede nervøsitet på markederne er en fortsat optrapning mellem USA og Iran. Ifølge The Guardian gennemførte USA sin tiende bølge af angreb mod Iran, hvor amerikanske styrker rettede mod iranske militære kommandocentre, luftforsvar, kystovervågningsanlæg samt missil- og droneopskydningssteder.

Iran har erklæret, at landet nu befinder sig i “fuldskala krig”, mens houthi-oprørerne i Yemen har truet med at blokere skibstrafik gennem Bab-el-Mandeb-strædet, en af verdens vigtigste handelsruter for olie. Samtidig steg olieprisen på Brent-crude ifølge The Guardian med 2,72 procent til 90,50 dollar per tønde, kortvarigt over 91 dollar – det højeste niveau siden juni.

Den geopolitiske uro har fået investorer til at søge mod traditionelle sikre havne som guld, samtidig med at frygten for stigende energipriser og deraf følgende inflation holder markedet på vagt.

Dip-buying driver guldprisen op

Ifølge Financial Post var det netop dip-buying – altså investorer der køber ind, når prisen falder – som drev guldprisen op mandag. Strategien afspejler en generel tillid til, at guld fortsat fungerer som beskyttelse mod både geopolitisk risiko og potentiel inflation udløst af højere energipriser.

Yahoo Finance bekræfter, at guldet har formået at holde sig over 4.000 dollar-niveauet trods den fortsatte vold i Mellemøsten, hvilket understreger metallets rolle som stabilt aktiv i en periode med markant geopolitisk usikkerhed.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. Dels kan stigende oliepriser sprede sig til forbrugerpriserne og dermed påvirke renteforventningerne, dels understreger guldets styrke, at mange internationale investorer fortsat vurderer risikoen for yderligere eskalering i Mellemøsten som betydelig.

Den fortsatte usikkerhed kan også få betydning for danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger med eksponering mod råvarer, energiaktier og obligationer, hvis renterne stiger yderligere som følge af inflationsfrygt drevet af konflikten.

Læs også: Guldprisen holder sig over 4.000 dollar trods optrapning i Mellemøsten

Kilder: Financialpost, Yahoo Finance, The Guardian