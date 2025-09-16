Guldpriserne stiger til nye rekordhøjder, da Fed-lempelser og politisk risiko driver efterspørgslen efter sikre havne

Guldpriserne er steget til et nyt rekordhøjt niveau og nærmer sig 3.700 dollars pr. ounce, drevet af en stigende markedsoverbevisning om, at den amerikanske centralbank vil implementere en rentesænkning i denne uge. Denne stigning, hvor spotguld steg til et rekordhøjt niveau på 3.689,32 dollars, understøttes af en sammenløb af pengepolitiske forventninger og øget bekymring over centralbankens uafhængighed.

Pengepolitik og guldrallyet

Den grundlæggende drivkraft bag den seneste stigning i guldpriserne er den udbredte markedsforventning om Feds første rentesænkning siden december 2024. En rentesænkning på 25 basispoint ville sænke alternativomkostningerne ved at holde guld, et ikke-afkastende aktiv, hvilket gør det mere attraktivt i forhold til rentebærende obligationer. Denne pengepolitiske lempelse har også en tendens til at svække den amerikanske dollar, som har et omvendt forhold til guld. En svagere dollar gør varen mere overkommelig for købere, der holder andre valutaer, hvilket øger efterspørgslen. Den vedvarende stigning tyder på, at markederne i vid udstrækning har indregnet dette skridt, og der er kun lidt tvivl om Feds handlingsforløb.

Politisk indflydelse og appel som et sikkert tilflugtssted

Ud over pengepolitikken er gulds appel som et sikkert tilflugtssted blevet forstærket af den seneste politiske udvikling i Washington. Senatets bekræftelse af en ny Fed-guvernør, Stephen Miran, der anses for at være mere på linje med Det Hvide Hus’ politik, har vakt investorernes bekymring over potentielt politisk pres på centralbanken. Denne opfattede trussel mod Feds uafhængighed, kombineret med den igangværende juridiske kamp om forsøget på at fjerne en anden Fed-guvernør, Lisa Cook, tilføjer en politisk risikopræmie til metallet. I tider med regulatorisk og politisk usikkerhed vender investorer sig ofte til guld som en hedge mod potentiel ustabilitet. Denne sammenløb af faktorer har skabt en perfekt storm for ædelmetallet og skubbet dets værdi til hidtil usete niveauer.