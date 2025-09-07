Håndtrykket der ændrede fortællingen

I flere måneder har geopolitiske spændinger kastet en lang skygge over Asiens vækstudsigter og bidraget til en følelse af forsigtighed blandt globale investorer. Det nylige håndtryk mellem Modi og Xi, en tilsyneladende simpel diplomatisk udveksling, har knust denne uro. Langt mere end et fotoop signalerer gestussen en potentiel deeskalering af grænsespændinger og en vilje til at udforske samarbejde. For investorer betyder dette en håndgribelig reduktion af geopolitisk risiko. Udsigten til et mere stabilt forhold mellem Indien og Kina – to af verdens største økonomier – reducerer usikkerhed og åbner nye veje for grænseoverskridende handel, investeringer og samarbejde i forsyningskæden. Dette ene håndtryk har flyttet markedets fokus fra en historie om regional friktion til en om potentielt partnerskab og stabilitet.

Finanspolitisk stimulus antænder investoroptimisme

Samtidig har regeringen leveret et kraftigt indenlandsk løft i form af betydelige skattelettelser. Disse tiltag, der sandsynligvis er rettet mod både virksomheder og forbrugere, er et direkte forsøg på at tilføre kapital og tillid til økonomien. Lavere selskabsskatter øger direkte profitmarginerne og gør indiske virksomheder mere attraktive for investorer. En stigning i den disponible indkomst fra personlige skattelettelser kan anspore forbrugernes forbrug og skabe en positiv økonomisk vækstcyklus. Denne finanspolitiske stimulus er den anden nøgleingrediens i markedets nye opskrift på succes. Den giver investorer en konkret, økonomisk grund til at genoptage deres engagement i markedet og fungerer som en tiltrængt katalysator for en genopretning.

Synergien mellem disse to begivenheder er det, der gør det nuværende øjeblik så overbevisende. Modi-Xi-håndtrykket giver den langsigtede strategiske optimisme og baner vejen for et mindre volatilt geopolitisk miljø. Skattelettelserne tilbyder derimod et øjeblikkeligt økonomisk incitament og et stærkt fundamentalt argument for investering. Sammen danner de en kraftfuld dobbeltmotor, der kan være vendepunktet for indiske aktier og drive dem ind i en ny og vedvarende vækstfase.