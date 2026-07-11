Hack på Hedera: DeFi-protokol Bonzo Lend mister 9 mio. dollar

En prisfejl i en oracle-tjeneste udnyttet af en hacker kostede låneplatformen Bonzo Lend 9 mio. dollar – endnu et eksempel på et skrøbeligt 2026 for DeFi-sektoren.

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Den decentraliserede låneprotokol Bonzo Lend, der bygger på Hedera-blockchainen, har mistet omkring 9 millioner dollar efter et angreb mod en prisfeed-tjeneste. Det skriver Cointelegraph, som henviser til en foreløbig hændelsesrapport fra Bonzo selv.

Ifølge rapporten deponerede en angriber blot 250 tokens af kryptovalutaen SAUCE – reelt værd nogle få dollar – hos Bonzo Lend som sikkerhed for et lån. Herefter fik angriberen manipuleret en prisopdatering, så SAUCE-tokenet fremstod som værende omkring 12 størrelsesordener mere værd, end det reelt var.

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Med den kunstigt oppustede sikkerhedsstillelse i hånden kunne angriberen låne langt mere, end de indbetalte midler reelt dækkede. Cointelegraph oplyser, at der på den måde blev trukket 6,63 millioner USDC-stablecoins og 34,5 millioner “wrapped” HBAR ud af Bonzos lånepulje – penge, som nu er tabt for protokollens øvrige brugere.

Fejl i oracle-verifikator bag angrebet

Bonzo peger på en teknisk svaghed hos den eksterne prisleverandør Supra, hvis on-chain oracle-verifikator skal sikre, at prisopdateringer er ægte og signeret korrekt. Ifølge Cointelegraph accepterede systemet i dette tilfælde en manipuleret pris med en tom, altså ugyldig, signatur – hvilket gjorde det muligt for angriberen at snyde systemet.

Supra har ifølge Bonzo anerkendt problemet og allerede rullet en rettelse ud. Bonzo understreger samtidig, at der ikke er tale om en fejl i selve låneprotokollens smart contracts eller i Hedera-netværkets grundlæggende infrastruktur – problemet lå isoleret til den eksterne prisdatatjeneste.

Sagen viser, hvor sårbare DeFi-protokoller kan være over for fejl i tredjepartstjenester, selv når selve applikationen og blockchain-netværket i øvrigt fungerer som tilsigtet. Når prisdata kan forfalskes, kan selv en helt lille beholdning af en obskur token omdannes til et redskab til at dræne likviditet fra en hel lånepulje.

Endnu et hårdt kvartal for DeFi-sektoren

Hændelsen føjer sig til en lang række af sikkerhedsbrud, der har ramt decentraliseret finans i 2026. Ifølge tal citeret af Cointelegraph blev andet kvartal det mest hackede kvartal i DeFi-sektorens historie målt på antallet af hændelser, med 83 registrerede angreb og et samlet tab på omkring 755 millioner dollar.

Angreb mod cross-chain-broer stod alene for 351 millioner dollar af tabene i kvartalet, mens kompromitterede administratorkonti og manipulerede token-priser tilsammen udgjorde 37 procent af de samlede tab. Analysehuset CryptoRank opgør det samlede antal hacks i perioden til 121 og de samlede tab til omkring 942 millioner dollar.

De gentagne sikkerhedsbrud ser ud til at have sat sig i markedets tillid til sektoren. Ifølge Cointelegraph er den samlede værdi, der er låst fast i DeFi-protokoller (TVL), faldet med 39 procent til lidt over 70 milliarder dollar i juni, ned fra omkring 115 milliarder dollar i januar. CryptoRank kobler faldet direkte til de tilbagevendende hacks og en deraf følgende kapitalflugt fra sektoren.

Ikke første gang: Lignende angreb på Stellar

Bonzo-sagen minder om et angreb tidligere på året mod en anden blockchain. I februar mistede en lånepulje styret af DAO’en YieldBlox på Stellar-netværket omkring 10 millioner dollar, efter at angribere manipulerede prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelsen USTRY og dermed kunne låne langt mere, end deres reelle indskud berettigede til, skriver Cointelegraph.

De to sager illustrerer et gennemgående mønster: Det er sjældent selve blockchain-netværket eller de centrale smart contracts, der svigter, men snarere de eksterne prisfeeds, som DeFi-protokoller er afhængige af for at vurdere værdien af sikkerhedsstillelse. For investorer med eksponering mod krypto og DeFi-tokens understreger episoden, at oracle-risiko fortsat er en af de mest undervurderede trusler i sektoren – uanset hvor sikkert selve blockchain-laget fremstår.

For danske investorer, der har eksponering mod krypto gennem enten direkte beholdninger eller fonde med DeFi-relaterede aktiver, er sagen endnu en påmindelse om, at afkastpotentialet i decentraliseret finans følges af en betydelig og til tider undervurderet teknisk risiko. Bonzo har ikke oplyst, om de tabte midler vil blive kompenseret, eller hvordan protokollen vil håndtere det økonomiske efterspil over for de berørte brugere.