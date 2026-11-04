Hævede forventninger i august går forud for Novo Nordisks regnskab i dag

Tre selskaber står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, onsdag 4. november 2026. Novo Nordisk, Pandora og North Media ventes alle at offentliggøre tal for perioden afsluttet 30. september 2026.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Novo Nordisk efter august-opjusteringen
Ved forrige regnskab den 4. august 2026 hævede Novo Nordisk forventningerne. Det justerede driftsresultat lød på 33,4 mia. kr. i 2. kvartal. Omsætningen blev 78.488 mio. kr. Det svarede til en stigning på 3 % i lokal valuta, mens justeret salg steg 7 %.
Aktien stod ifølge NPinvestors seneste kursdata i 270,15 DKK med en ændring på -0,02 % ved seneste handelsdag.
Pandora ventes også med regnskab i dag. Her viser de seneste kursdata 829,40 DKK og -1,57 % ved seneste handelsdag.
North Media havde lavere EBITDA i 2. kvartal
North Media fremlagde sit forrige regnskab den 20. august 2026. Omsætningen faldt 8 % i 2. kvartal. Den endte på 314,3 mio. kr. mod 342,3 mio. kr. året før.
EBITDA faldt til 27,1 mio. kr. fra 48,4 mio. kr. Aktien stod ved seneste handelsdag i 51,20 DKK efter en ændring på 0,39 %.
|Selskab
|Ticker
|Periode afsluttet
|North Media
|NORTHM
|30. september 2026
|Novo Nordisk
|NOVO-B
|30. september 2026
|Pandora
|PNDORA
|30. september 2026
Med NPinvestor Pro får du et kort resumé på dansk, i samme minut et selskab offentliggør regnskab. Læs om NPinvestor Pro.