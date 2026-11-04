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Hævede forventninger i august går forud for Novo Nordisks regnskab i dag

Novo Nordisk, Pandora og North Media står i finanskalenderen til regnskab onsdag for perioden afsluttet 30. september 2026.

Simon Lauritesen
Simon Lauritesen · Journalist 4. nov 2026 · kl. 07.10 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Hævede forventninger i august går forud for Novo Nordisks regnskab i dag
KORT FORTALT
Novo Nordisk, Pandora og North Media aflægger regnskab onsdag 4. november 2026
Novo Nordisk hævede forventningerne i august, omsætning i 2. kvartal 78.488 mio. kr.
North Medias EBITDA faldt i 2. kvartal til 27,1 mio. kr.

Tre selskaber står i finanskalenderen til at aflægge regnskab i dag, onsdag 4. november 2026. Novo Nordisk, Pandora og North Media ventes alle at offentliggøre tal for perioden afsluttet 30. september 2026.

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Novo Nordisk efter august-opjusteringen

Ved forrige regnskab den 4. august 2026 hævede Novo Nordisk forventningerne. Det justerede driftsresultat lød på 33,4 mia. kr. i 2. kvartal. Omsætningen blev 78.488 mio. kr. Det svarede til en stigning på 3 % i lokal valuta, mens justeret salg steg 7 %.

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Aktien stod ifølge NPinvestors seneste kursdata i 270,15 DKK med en ændring på -0,02 % ved seneste handelsdag.

Pandora ventes også med regnskab i dag. Her viser de seneste kursdata 829,40 DKK og -1,57 % ved seneste handelsdag.

North Media havde lavere EBITDA i 2. kvartal

North Media fremlagde sit forrige regnskab den 20. august 2026. Omsætningen faldt 8 % i 2. kvartal. Den endte på 314,3 mio. kr. mod 342,3 mio. kr. året før.

EBITDA faldt til 27,1 mio. kr. fra 48,4 mio. kr. Aktien stod ved seneste handelsdag i 51,20 DKK efter en ændring på 0,39 %.

Selskab Ticker Periode afsluttet
North Media NORTHM 30. september 2026
Novo Nordisk NOVO-B 30. september 2026
Pandora PNDORA 30. september 2026
Onsdag 4. november 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerfinanskalenderNorth MediaNovo NordiskPandoraregnskaber
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