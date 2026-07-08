Han “vibe-codede” en app på 14 dage – nu omsætter den for millioner

Iværksætter droppede MBA og bankjob for at bygge AI-værktøjet Stanley på 14 dage. Det nåede 200.000 dollar i årlig omsætning på seks uger.

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En amerikansk iværksætter har på blot 14 dage bygget et AI-værktøj, der siden er vokset til flere millioner dollar i årlig omsætning – uden en traditionel udviklingsproces. Det skriver Business Insider i et as-told-to-essay baseret på en samtale med John Hu, medstifter af virksomheden Stan i Venice, Californien.

Historien illustrerer en voksende tendens i techverdenen: Såkaldt “vibe coding”, hvor iværksættere bruger AI-værktøjer til at generere store dele af kildekoden i stedet for at skrive den manuelt fra bunden. Ifølge Business Insider er metoden blevet stadig mere udbredt blandt startups, der forsøger at komme hurtigt på markedet, men risikoen for at ende med useriøs eller ubrugelig “kode-slop” er samtidig stor.

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Fra Goldman Sachs til Stanford-dropout

John Hu arbejdede som investment banking-analytiker hos Goldman Sachs i New York fra 2016 til 2017 og hos en anden investeringsbank i San Francisco fra 2018 til 2020, fremgår det af Business Insiders artikel. I 2020 begyndte han en MBA på Stanford, men droppede ud for i stedet at bygge Stan – en platform, der hjælper indholdsskabere med at tjene penge, blandt andet gennem produktet Stan Store, som gør det muligt at sælge digitale produkter og kurser.

Senere lancerede Hu og hans medstifter Stanley, et AI-produkt der hjælper brugere med at udvikle og skalere indhold på LinkedIn og Instagram. Ifølge Business Insider blev selve LinkedIn-versionen af Stanley vibe-codet på 14 dage og lanceret i juni 2025. Værktøjet nåede 200.000 dollar i årlig tilbagevendende omsætning (ARR) på blot seks uger, og i oktober 2025 passerede det en million dollar i ARR. Instagram-versionen kom til i marts 2026 og har ifølge artiklen også haft succes.

Samlet set har Stan som virksomhed nu en årlig omsætning på næsten 41 millioner dollar, hvoraf omkring 3 millioner dollar kommer fra de to versioner af Stanley, mens resten – cirka 38 millioner dollar – stammer fra Stan Store, oplyser Business Insider.

Fire principper bag den hurtige lancering

I artiklen beskriver Hu fire konkrete strategier, som han mener var afgørende for, at Stanley kunne bygges hurtigt og samtidig undgå at ende som såkaldt “slop” – altså et hurtigt sammenflikket produkt uden reel værdi. Det første og vigtigste princip er ifølge Hu en dyb forståelse af kunden, inden man overhovedet begynder at kode.

Han fremhæver, at vibe coding i sig selv kan bruges til at bygge stort set hvad som helst, men at det menneskelige arbejde nu i højere grad handler om at afgøre, hvad der overhovedet er værd at bygge. Ifølge Business Insider var Hu og hans medstifter selv indholdsskabere og dermed også kunder af deres eget produkt, hvilket gav dem indsigt direkte fra målgruppen.

Den anden strategi kalder Hu for at “være troldmanden” – med reference til Troldmanden fra Oz. Før produktet var færdigbygget, foregav han selv at være Stanley over for potentielle kunder ved manuelt at sende indholdsforslag og teste, om folk fandt dem interessante. “Er det her interessant for dig? Ville du abonnere på det her?” er nogle af de spørgsmål, han ifølge Business Insider stillede i sine tidlige brugerinterviews, inden han byggede den egentlige teknologi.

Det tredje princip handler om at bygge og dele processen offentligt undervejs. Ifølge Hu bidrog åben deling af både op- og nedture på sociale medier til, at Stanley fik sine første betalende kunder allerede efter to ugers opslag, og at virksomheden dermed hurtigt nåede de første 200.000 dollar i ARR.

Den fjerde og sidste strategi var at lade selve AI-produktet stå for kold kontakt til potentielle kunder. Ifølge Business Insider gennemgik Hu og hans medstifter omkring 200 profiler tilhørende LinkedIn-skabere og lod Stanley selv skrive personlige e-mails med indholdsforslag samt et link til at prøve produktet – en metode, Hu ifølge artiklen brugte til at teste, om produktet reelt var godt nok til at konvertere modtagere til kunder.

Hvad betyder det for investorer?

Historien om Stan og Stanley er et konkret eksempel på, hvordan generativ AI ikke kun ændrer store teknologivirksomheders produktudvikling, men også sænker barrieren for at starte og skalere softwarevirksomheder markant. For investorer, der følger AI-sektoren og venturekapitalmarkedet, er det interessant, fordi det peger på en udvikling, hvor mindre teams med begrænset kapital på kort tid kan opbygge produkter, der traditionelt ville kræve store udviklerteams og længere udviklingstid.

Det kan på sigt påvirke konkurrencebilledet i software-branchen bredt – inklusive for de børsnoterede selskaber, der leverer de AI-modeller og udviklingsværktøjer, som gør vibe coding muligt. Samtidig understreger casen en risiko, som analytikere flere gange har peget på: At lav adgangsbarriere til at bygge AI-produkter også kan føre til en bølge af lavkvalitetsprodukter, hvis virksomheder ikke – som Hu selv fremhæver – lægger et solidt kundeindsigtsarbejde til grund for udviklingen.

For danske investorer, der overvejer eksponering mod AI-temaet gennem enten amerikanske teknologiaktier, venturefonde eller ETF’er med fokus på software og cloud-infrastruktur, illustrerer eksemplet fra Business Insider, hvordan hastigheden i produktudvikling og go-to-market-strategier er accelereret markant med AI-værktøjer. Det er en dynamik, der potentielt kan påvirke både vækstrater og marginer i sektoren fremover.

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