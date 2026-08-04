Hashdex lukker sin Bitcoin-ETF: Fond med kun 225 BTC afvikles efter 17. august

Hashdex afvikler sin spot Bitcoin-ETF DEFI på NYSE Arca efter over to år på markedet. Fonden nåede aldrig at samle mere end 18 mio. dollar i aktiver.

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Kapitalforvaltningsselskabet Hashdex trækker stikket på sin spot Bitcoin-ETF med tickeren DEFI. Fonden stopper med at handle på børsen NYSE Arca efter den 17. august, hvorefter den bliver lukket og afviklet helt, skriver CoinGape.

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Beslutningen kommer efter en intern produktgennemgang hos Hashdex, der ifølge Cointelegraph har konkluderet, at fonden ikke har levet op til forventningerne om at tiltrække tilstrækkelig kapital. DEFI har eksisteret i over to år på det amerikanske marked, men har på intet tidspunkt formået at samle mere end 18 millioner dollar i nettoaktiver – hvilket gør den til den mindste spot Bitcoin-ETF i USA.

225 bitcoin skal sælges og udbetales til investorer

Ifølge Cointelegraph ligger der cirka 225 bitcoin i fonden, som nu skal sælges i markedet i takt med afviklingen. De tilbageværende investorer får udbetalt deres andel af likvidationssummen i de kommende uger, når fonden formelt lukkes ned.

DEFI blev oprindeligt lanceret som et produkt, der skulle give amerikanske investorer regulerede, børsnoterede eksponering mod bitcoin gennem en traditionel ETF-struktur – på linje med de langt større konkurrenter fra blandt andre BlackRock og Fidelity. Men på et marked, hvor kapitalen i høj grad har samlet sig i de få dominerende fonde, har mindre aktører som Hashdex haft svært ved at hævde sig.

Konsolidering på det amerikanske ETF-marked

Lukningen af DEFI understreger en tendens, der har præget det amerikanske spot Bitcoin-ETF-marked, siden de første produkter blev godkendt: En håndfuld store fonde – i særdeleshed BlackRocks IBIT og Fidelitys FBTC – har suget hovedparten af kapitalstrømmene til sig, mens en lang række mindre udbydere har kæmpet for at nå kritisk masse.

Med under 18 millioner dollar i forvaltet kapital har DEFI aldrig for alvor formået at konkurrere med de store spillere, selv om produktet teknisk har fungeret som tiltænkt og gjort det muligt for investorer at få eksponering mod bitcoin uden selv at skulle opbevare kryptoen.

For danske investorer, der har haft interesse i amerikanske Bitcoin-ETF’er som alternativ til direkte kryptobeholdninger eller europæiske ETP’er, er sagen en påmindelse om, at ikke alle produkter på markedet er lige levedygtige på lang sigt. Selv i en aktivklasse med stigende institutionel interesse kan mindre fonde blive lukket, hvis de ikke når en vis størrelse – hvilket i praksis betyder, at investorer kan blive tvunget til at afvikle en position før tid og eventuelt realisere skattemæssige konsekvenser.

Hvad sker der med investorernes penge

I forbindelse med almindelige ETF-likvidationer vil investorer typisk få udbetalt den kontante værdi af deres andele baseret på fondens nettoaktivværdi, når de underliggende aktiver – i dette tilfælde bitcoin – er blevet solgt. Processen betyder normalt, at aktionærerne ikke behøver at handle selv, men i stedet automatisk modtager en kontant udbetaling, når afviklingen er gennemført.

Hashdex har ikke offentliggjort planer om at lancere nye kryptoprodukter i stedet for DEFI, men selskabet er fortsat aktivt på andre markeder, herunder i Brasilien, hvor det oprindeligt blev grundlagt som en af de første udbydere af kryptobaserede indeksfonde.

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Kilder: Coingape, Cointelegraph