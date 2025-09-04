Hedgefond AQR oplever udstrømning af 4,7 milliarder dollars efter hollandsk pensionsfond trækker mandat tilbage

Den kvantitative hedgefond AQR har lidt et stort tilbageslag med tabet af et betydeligt investeringsmandat fra en hollandsk pensionsfond. Udstrømningen på 4,7 milliarder dollars markerer et betydeligt slag for virksomheden og understreger det fortsatte pres, som aktive, gebyrintensive kapitalforvaltere står over for fra institutionelle investorer, der søger billigere strategier.

Et slag for AQRs portefølje

Pensionskassens beslutning om at trække sit mandat tilbage repræsenterer en betydelig udstrømning af aktiver for AQR, som er en nøgleaktør inden for kvantitative investeringer. Tabet af en så stor institutionel kunde påvirker ikke kun virksomhedens forvaltede aktiver, men signalerer også et potentielt skift i tilliden blandt store investorer. Dette er en kritisk udvikling for AQR, da den navigerer i et marked, hvor investeringsmandater er stadig mere konkurrenceprægede og præstationsdrevne.

Skiftet mod billigere strategier

Dette skridt fra den hollandske pensionsfond er en del af en bredere, veletableret tendens i den institutionelle investeringsverden. Pensionskasser, der har en pligt til at forvalte pensionsopsparinger ansvarligt, revurderer i stigende grad deres forhold til hedgefonde med høje gebyrer. Mange vælger at overtage forvaltningen internt eller allokere kapital til mere omkostningseffektive passive strategier, såsom indeksfonde, der kan levere lignende afkast uden de høje gebyrer. Beslutningen om at trække et så stort mandat tilbage fra en fremtrædende hedgefond som AQR kan ses som en pejlemærke for andre institutionelle investorer, der overvejer et lignende skift i deres allokeringsstrategier.