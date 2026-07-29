Hims & Hers-aktien dykker efter rapport om FTC-søgsmål om datadeling

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HIMS.US 26,14 ▼ -10,85% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i det amerikanske telemedicin-selskab Hims & Hers Health faldt markant, efter at flere medier rapporterede om et søgsmål fra det amerikanske forbrugerbeskyttelsesorgan FTC (Federal Trade Commission) mod selskabet. Ifølge Seeking Alpha og Investing.com angår sagen selskabets deling af brugerdata.

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Både Seeking Alpha og Investing.com bekræfter, at kursfaldet i Hims & Hers-aktien kom, efter nyheden om FTC-søgsmålet nåede markedet. Aktien er kendt for at have oplevet store udsving det seneste år, i takt med at selskabets forretning med online recept-udstedelse og abonnementsbaserede sundhedsprodukter er vokset kraftigt.

Datadeling i søgelyset

Ifølge de to kilder handler den omtalte sag om, hvordan Hims & Hers har delt data om sine brugere. Detaljerne om søgsmålets konkrete anklagepunkter og eventuelle krav om erstatning eller bøder er endnu ikke fuldt afklarede, men markedets reaktion viser, at investorerne betragter sagen som en reel risikofaktor for selskabet.

FTC har de seneste år intensiveret sit fokus på, hvordan teknologi- og sundhedsvirksomheder håndterer forbrugernes persondata, herunder følsomme helbredsoplysninger. Sager om datadeling kan potentielt medføre både bøder og krav om ændringer i selskabers forretningspraksis, hvilket kan påvirke fremtidig indtjening og omdømme.

Betydning for investorer

For investorer, der følger amerikanske vækstaktier inden for sundhedsteknologi, er sagen et eksempel på, hvordan regulatorisk risiko kan slå hurtigt igennem på aktiekursen — selv før sagens udfald kendes. Hims & Hers har i de seneste kvartaler tiltrukket stor interesse fra både private og institutionelle investorer på grund af selskabets hastige vækst inden for digitale sundhedsydelser.

En eventuel retssag fra FTC kan lægge en dæmper på den vækstfortælling, hvis den fører til pålagte begrænsninger på selskabets dataindsamling eller markedsføringspraksis. Danske investorer, der har eksponering mod amerikanske sundhedstech-aktier via ETF’er eller enkeltaktier, bør derfor holde øje med den videre udvikling i sagen.

Hverken Hims & Hers eller FTC har ifølge de foreliggende oplysninger offentliggjort en fyldestgørende officiel meddelelse om sagens indhold, og det er derfor endnu uklart, hvor omfattende de potentielle konsekvenser for selskabet kan blive.

Kilder: Seeking Alpha, Investing.com