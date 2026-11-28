H&M's bestyrelsesformand Karl-Johan Persson har igen været i markedet. Fredag eftermiddag lagde Finansinspektionen i Sverige tre nye indberetninger ud: Fra tirsdag til torsdag i denne uge købte han 1.353.366 B-aktier for i alt 247,1 mio. SEK, ca. 165 mio. danske kroner, til en gennemsnitskurs på 182,55 SEK. Ugen før var det 3,5 mio. aktier for 625 mio. SEK. Købene er sket gennem et selskab, som Persson er nærtstående til, og står i Finansinspektionens insynsregister.

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Enkeltvis er handlerne ikke en overraskelse. Persson har købt H&M-aktier løbende, i hvert fald siden januar 2025. Men lægger man alle indberetningerne sammen, bliver billedet et andet: Siden januar 2025 har han købt 113,7 mio. aktier for 17,7 mia. SEK. Vi har gennemgået samtlige 98 handelsdage i registret for at se, hvornår han køber, hvor meget han betaler, og hvor langt familien er fra at kunne tage H&M af børsen.

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H&M's hovedkontor på Drottninggatan i Stockholm, hvor familien Persson stadig styrer selskabet med 85 procent af stemmerne. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Seks købsdage i november

November er allerede Perssons største købsmåned siden september. Det særlige ved de seks handelsdage er, hvor stor en del af handlen i aktien han selv står for. Sammenholder man hans antal med den daglige omsætning i H&M B på Nasdaq Stockholm, som Yahoo Finance viser den, var han den 20. november på købersiden i næsten 6 ud af 10 handlede aktier.

Handelsdag Købt (aktier) Snitkurs (SEK) Beløb (mio. SEK) Andel af dagens omsætning 18. november 600.000 178,50 107,1 38 % 19. november 600.000 178,69 107,2 39 % 20. november 2.304.807 178,18 410,7 59 % 24. november 600.000 181,38 108,8 36 % 25. november 503.209 183,12 92,1 22 % 26. november 250.157 184,25 46,1 19 % I alt 4.858.173 179,50 872,0 Antal og kurser fra Finansinspektionens insynsregister. Beløb, snitkurs og andelen af omsætningen er vores egne beregninger. Omsætningen er Yahoo Finance' dagstal for H&M B på Nasdaq Stockholm, og handel på andre markedspladser er ikke med, så den reelle andel er lavere.

Kursen steg i perioden fra 178,10 SEK den 20. november til 184,15 SEK torsdag, og Persson betalte lidt mere for hver runde. Fredag lukkede aktien i 183,55 SEK, og november-købene står dermed med en papirgevinst på ca. 20 mio. SEK. For hele 2026 er aktien dog stort set uændret: Ved årsskiftet kostede den 185,90 SEK.

Mønstret: han køber, når vinduet åbner

Ledende personer i børsnoterede selskaber må efter EU's markedsmisbrugsforordning ikke handle i de 30 dage op til et regnskab. Det kan ses tydeligt i Perssons handler. I 2026 startede fire af hans købsrunder på selve regnskabsdagen: årsregnskabet 29. januar, tremånedersrapporten 26. marts, halvårsrapporten 25. juni og nimånedersrapporten 24. september. Den 24. september købte han 4 mio. aktier på én dag, samme dag som H&M viste et driftsoverskud på 6,0 mia. SEK i tredje kvartal mod 4,9 mia. året før.

Månedstal summeret af NPinvestor ud fra 98 indberettede købsdage i Finansinspektionens register. Lukkekurser fra Nasdaq Stockholm via Yahoo Finance. Der er ingen køb i december 2025 og april 2026.

Næste regnskab er årsrapporten den 28. januar 2027, som står i H&M's finanskalender. Regner man 30 dage tilbage, lukker vinduet omkring 29. december. Det forklarer måske, hvorfor november har været så travl: Persson har en måned tilbage, før han igen skal vente til efter regnskabet.

Dyrere aktier i år end sidste år

Sammenligner man de to år, er mængden næsten den samme, men prisen er steget. I 2025 betalte Persson i gennemsnit 144,24 SEK pr. aktie, og i 2026 168,24 SEK. Hans billigste handel i perioden var den 4. april 2025, hvor han købte 2 mio. aktier til 128,06 SEK. Tre dage senere lukkede aktien i 122,90 SEK, det laveste i hele perioden.

2025 2026 (til 26/11) I alt Købsdage 50 48 98 Aktier købt 59,1 mio. 54,6 mio. 113,7 mio. Betalt 8,53 mia. SEK 9,18 mia. SEK 17,71 mia. SEK Gennemsnitskurs 144,24 SEK 168,24 SEK 155,76 SEK Papirgevinst ved 183,55 SEK +27,3 % +9,1 % +17,8 % (ca. 3,2 mia. SEK) Omregnet til danske kroner 5,7 mia. kr. 6,1 mia. kr. 11,8 mia. kr. Alle tal er summeret og beregnet af NPinvestor ud fra Finansinspektionens insynsregister. Papirgevinsten er før udbytte og skat. Kronebeløb er omregnet med Nationalbankens kurs 27. november (100 SEK = 66,68 kr.).

Hvor langt er der til 90 procent?

Spørgsmålet, der hænger over købene, er, om familien vil tage H&M af børsen. Reuters skrev i september, at opkøbene giver næring til spekulationer om netop det. Familien har ikke selv sagt noget om det.

WATCH: The billionaire family behind H&M is quietly increasing its stake, fueling speculation it could take the fast-fashion retailer private as CEO Daniel Erver's turnaround efforts have so far failed to boost the shares or lift sales significantly https://t.co/ppDTxHZd1x pic.twitter.com/0ff7pMpguR — Reuters Business (@ReutersBiz) 23. september 2026

Efter den svenske aktieselskabslov (kapitel 22) kan en aktionær med mere end 90 procent af aktierne tvangsindløse resten. Ifølge H&M's aktionærliste ejede Stefan Persson-familien og tilknyttede selskaber 1.104.436.872 aktier pr. 31. oktober, eller 69,08 procent af alle 1.598.873.003 aktier. Lægger man novembers køb oven i, er andelen ca. 69,4 procent.

For at nå 90 procent mangler familien ca. 330 mio. aktier. Til fredagens kurs koster det ca. 60,5 mia. SEK, eller godt 40 mia. danske kroner. Fortsætter Persson i samme tempo som i 2026, hvor han har købt omkring 60 mio. aktier om året, tager det ca. 5,5 år. Et egentligt købstilbud ville gå meget hurtigere, men kræver typisk en præmie over markedskursen og dermed endnu flere penge. Regnestykket viser først og fremmest, at de løbende køb ikke i sig selv er vejen til en afnotering. De flytter ejerandelen med knap 4 procentpoint om året.

Familien Perssons vej mod 90 % Tal Aktier i alt (A + B) 1.598.873.003 Familiens aktier 31. oktober 1.104.436.872 (69,08 %) Plus køb 1.-26. november 4.858.173 Anslået andel nu ca. 69,4 % Aktier, der mangler til 90 % ca. 330 mio. Pris ved 183,55 SEK ca. 60,5 mia. SEK År i 2026-tempo ca. 5,5 Aktieantal og familiens beholdning fra H&M's aktionærliste pr. 31. oktober 2026. Resten er NPinvestors beregninger. Egne aktier i H&M's beholdning og eventuelle andre ændringer efter 31. oktober er ikke medregnet.

Færre aktier i fri handel

Når én køber står for en tredjedel eller mere af den daglige handel i flere dage, giver det støtte til kursen, og det har H&M-aktien formentlig haft gavn af i perioder, hvor driften ikke har overbevist markedet. Den anden side af sagen er, at der bliver færre aktier tilbage i fri handel. Uden for de to stifterfamilier, Persson og Tham, er der i dag ca. 400 mio. aktier, og Persson har alene i 2026 købt hvad der svarer til ca. 13 procent af dem.

Et bud er ikke på vej, så vidt nogen ved. Men Finansinspektionens register er værd at holde øje med i december, inden vinduet lukker omkring 29. december. Kurs og nøgletal står på H&M's aktieside. Ledelseshandler i nordiske selskaber samles på insiderhandler-oversigten, og med NPinvestor Pro kan du få besked, når der kommer en ny indberetning i et selskab, du følger.

Sådan har vi regnet (data hentet 28. november): Alle Karl-Johan Perssons handler med transaktionsdato fra 1. januar 2025 til 26. november 2026 er hentet fra Finansinspektionens insynsregister, i alt 98 købsdage og ingen salg eller rettelser. Kurser og omsætning er fra Yahoo Finance (Nasdaq Stockholm), valutakursen fra Danmarks Nationalbank, og aktieantal og ejerandel fra H&M. Månedssummer, gennemsnitskurser, papirgevinster, andele af omsætningen og afstanden til 90 procent er NPinvestors egne beregninger. Artiklen er ikke en anbefaling.