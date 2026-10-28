Højere 2026-mål hos NTG efter weekend med to tarmkræft-nyheder fra Genmab

NTG Nordic Transport Group har hævet forventningen til 2026. Selskabet oplyste mandag 26. oktober kl. 09.25, at det nu venter et justeret EBIT på 660-685 mio. kr. for året.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Det tidligere spænd lå på 625-650 mio. kr. Både bunden og toppen af intervallet er altså flyttet op.
Genmab med to meddelelser om petosemtamab
Genmab sendte to meddelelser ud i weekenden, begge om petosemtamab i metastatisk tarmkræft.
Søndag 25. oktober fremlagde selskabet opdaterede fase 2-data for petosemtamab givet sammen med kemoterapi. Responsraten var 75 % i første linje og 67 % i anden linje. Hos førstelinjepatienter med venstresidige tumorer nåede den 81 %.
Dagen før, lørdag 24. oktober, oplyste Genmab, at selskabet indgår et samarbejde med Incyte. Parterne vil i et fase 1/2-studie afprøve petosemtamab sammen med Incytes KRAS G12D-hæmmer INCB161734 og standardkemoterapi. Studiet retter sig mod førstelinjebehandling af metastatisk tarmkræft hos patienter med KRAS G12D-mutation.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|24/10 13.00
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmab indgår samarbejde med Incyte om studie i tarmkræft
|25/10 12.00
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmabs petosemtamab viser responsrater på 75 % og 67 % i tarmkræft
|26/10 09.25
|NTG Nordic Transport Group
|Selskabsmeddelelse
|NTG opjusterer forventningen til justeret EBIT for 2026 til 660-685 mio. kr.
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