Hongkongs centralbank vil kvantesikre banksektoren inden 2030

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Hongkongs centralbank, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), går nu i gang med at forberede byens banksektor på fremtidige trusler fra kvantecomputere. Målet er, at bankerne skal være fuldt rustet mod kvante-relaterede sikkerhedsrisici senest i 2030, samtidig med at myndigheden fortsætter sin satsning på tokeniseret finans.

Det fremgår af omtale fra både Crypto Briefing og Cointelegraph, som begge beskriver HKMA’s nye tidsplan for at gøre finanssektoren modstandsdygtig over for kvanteteknologiens potentielle trussel mod eksisterende krypteringsstandarder.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Kvantecomputere som ny sikkerhedsrisiko

Baggrunden for initiativet er en voksende bekymring i den globale finansverden for, at fremtidens kvantecomputere kan bryde den kryptografi, som i dag beskytter bankernes systemer, transaktioner og kundedata. Mens praktisk anvendelige kvantecomputere endnu ikke findes i en skala, der udgør en umiddelbar trussel, arbejder myndigheder og finansielle institutioner verden over på at sikre sig i god tid, inden teknologien modnes.

HKMA sætter dermed et konkret årstal på sin ambition og lægger op til, at Hongkongs banksektor som en af de første i verden skal have implementeret såkaldt kvanteresistent kryptografi inden udgangen af årtiet. Det er en betydelig teknisk og organisatorisk opgave for de finansielle institutioner, der er baseret i den asiatiske finansmetropol.

Tokenisering fortsætter sideløbende

Samtidig med kvantesikringen fortsætter HKMA sin igangværende udbygning af tokeniseret finans i Hongkong. Byen har gennem de seneste år positioneret sig som et centrum for digitalisering af finansielle aktiver, herunder tokeniserede obligationer og andre former for blockchain-baserede finansielle produkter.

Kombinationen af kvantesikkerhed og tokenisering afspejler ifølge både Crypto Briefing og Cointelegraph en bredere strategi hos den hongkongske centralbank: At sikre, at den digitale infrastruktur, der understøtter fremtidens finansielle markeder, er både innovativ og modstandsdygtig over for nye teknologiske trusler.

For teknologiselskaber, konsulenthuse og kapitalforvaltere, der arbejder med kryptografisk sikkerhed og digitale aktiver, kan HKMA’s initiativ åbne nye forretningsmuligheder, i takt med at flere finansielle centre potentielt følger samme kurs.

Relevans for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod asiatiske finansmarkeder eller mod globale bank- og teknologiaktier kan udviklingen i Hongkong være et tidligt signal om, hvor regulatoriske krav til it-sikkerhed og digital infrastruktur bevæger sig hen. Flere centralbanker og tilsynsmyndigheder globalt overvejer lignende tiltag, og Hongkongs tidsplan kan blive en model, andre finanscentre kigger til.

Samtidig understreger sagen den stigende betydning af cybersikkerhed som investeringstema, i takt med at både banker og myndigheder i stigende grad ser kvanteteknologi som en langsigtet, men reel risiko for den finansielle infrastruktur.

Kilder: Cryptobriefing, Cointelegraph