Hormuz-strædet i limbo: Våbenhvile mellem USA og Iran vakler efter nye angreb

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Den spirende våbenhvile mellem USA og Iran er under alvorligt pres, efter at begge parter har udført flere angreb i regionen inden for det seneste døgn. Uenigheden centrerer sig om Hormuz-strædet – en af verdens mest afgørende olietransportruter – hvor Iran hævder, at passagen er lukket, mens USA insisterer på, at den fortsat er åben for skibstrafik.

Ifølge både Financial Times og BBC har amerikanske styrker gennemført endnu en runde luftangreb mod iranske mål, mens Teheran har svaret med angreb rettet mod amerikanske allierede og baser i Gulfregionen. Situationen markerer en klar optrapning i forhold til den spæde ceasefire, der ellers så ud til at have bragt en kortvarig ro til området.

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Stigende angrebstempo bekymrer markederne

Fortune beskriver, hvordan amerikanske styrker har udført fem angrebsrunder inden for den seneste uge – heraf tre alene i løbet af det sidste døgn. Den stigende hyppighed af sammenstød får analytikere til at advare om, at finansmarkederne muligvis har været for optimistiske i deres vurdering af, at det værste af konflikten var overstået.

“Der er en del selvtilfredshed” i markedet, lyder det fra en kilde citeret af Fortune, som peger på, at investorer indtil videre har undervurderet risikoen for en yderligere eskalering omkring Hormuz-strædet. Strædet er en central transportkorridor for en stor del af verdens olie- og gasforsyning, og selv delvise afbrydelser kan have vidtrækkende konsekvenser for energipriserne globalt.

Uenighed om Hormuz-strædets status

Kernen i den aktuelle uro er den modstridende information om, hvorvidt Hormuz-strædet faktisk er lukket. Ifølge Investing.com har Iran erklæret strædet lukket og samtidig udvidet sine angreb til flere Gulf-stater efter de amerikanske angreb. USA’s præsident har imidlertid fastholdt, at passagen forbliver åben for internationale skibe, skriver Financial Times.

BBC bekræfter, at iranske styrker tidligere har meldt strædet lukket og efterfølgende gennemført omfattende angreb mod amerikanske allierede og militærbaser i regionen. Den fortsatte uklarhed om, hvem der reelt kontrollerer trafikken gennem strædet, skaber betydelig usikkerhed for rederier, forsikringsselskaber og energiselskaber med aktiviteter i området.

Oliepriserne stiger på ny uro

Den skærpede konflikt har allerede sat sit aftryk på energimarkederne. CNBC oplyser, at oliepriserne er steget, i takt med at USA og Iran kæmper om kontrollen over Hormuz-strædet, efter at parterne udvekslede angreb i weekenden. En stor del af verdens søtransporterede olie passerer normalt gennem strædet, og selv rygter om lukning kan udløse betydelige prisudsving.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Højere oliepriser kan påvirke både energiselskaber og transportsektoren i det danske C25-indeks, mens en længerevarende blokering af Hormuz-strædet potentielt kan sende ringe i den globale forsyningskæde og øge inflationspresset yderligere – et scenarie, der allerede har fået centralbanker verden over til at holde vejret.

Hvad kan investorer forvente?

Med angreb, der finder sted flere gange dagligt, og en manglende fælles anerkendelse af situationens faktiske tilstand, er der ifølge de citerede kilder betydelig risiko for, at markedernes nuværende ro kan vise sig at være kortvarig. Skulle Hormuz-strædet reelt blive lukket for en længere periode, vil det kunne udløse en markant og hurtig stigning i olie- og fragtpriser globalt.

Investorer med eksponering mod energi-, shipping- og forsikringssektoren bør derfor følge udviklingen i konflikten tæt de kommende dage, da situationen fortsat er præget af hastigt skiftende meldinger fra begge parter.

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Kilder: Economictimes, Fortune, Financial Times, BBC, CNBC