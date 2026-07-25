Houthi-angreb på saudisk olieinfrastruktur trækker oliepriser op mod 100 dollar

Houthi-militsen angreb saudiske olieinteresser og tankskibe, mens Saudi-Arabien svarede igen i Yemen. Konflikten presser oliepriserne op og bekymrer investorer.

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Konflikten i Mellemøsten har taget en ny og alvorlig drejning, efter at den Iran-støttede Houthi-milits har angrebet saudiske olieinteresser og skibsfart i Rødehavet. Angrebene har fået Saudi-Arabien til at svare igen med militære slag mod Houthi-mål i Yemen, hvilket sender bølger gennem de globale oliemarkeder.

Ifølge oplysninger fra Reuters, som gengivet af flere internationale medier, kom saudiske tankskibe under angreb, mens saudiske forsvarssystemer samtidig opsnappede to ballistiske missiler affyret fra Yemen. Angrebene markerer en optrapning af en konflikt, der nu har spredt sig til en ny geografisk front ud over den igangværende Iran-krig.

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To kinesiske supertankskibe testede blokaden

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at to kinesiske supertankskibe med tilsammen omkring fire millioner tønder saudisk olie forsøgte at forlade Rødehavet gennem Bab el-Mandeb-strædet – samtidig med, at et saudisk fartøj kom under angreb i området. Forsøget bliver af markedsobservatører set som en direkte test af, hvor konsekvent Houthi-militsen vil håndhæve en varslet blokade af saudisk skibsfart.

Situationen skaber dermed det, som markedsdeltagere har kaldt et “to-flaskehals-problem”, hvor både Hormuz-strædet og Bab el-Mandeb-strædet nu potentielt kan blive udsat for forstyrrelser samtidig. Begge stræder er kritiske for den globale olietransport, og en samtidig lukning eller trussel mod dem ville have langt større konsekvenser end forstyrrelser ved blot ét af dem.

Oliepriserne nærmer sig 100 dollar

Optrapningen har allerede sat sit præg på oliemarkederne, hvor priserne har bevæget sig tættere på 100 dollar tønden. Ifølge prognosedata fra prediktionsmarkeder, som benyttes af analytikere til at vurdere risikoscenarier, prisfastsættes chancen for, at WTI-olien når helt op på 120 dollar i juli 2026, i skrivende stund til omkring 1,4 procent – et niveau, der afspejler, at markedet endnu ikke anser et sådant scenarie for sandsynligt, men langt fra udelukket.

Saudi-Arabiens militære modsvar med angreb mod Houthi-mål i Yemen understreger, at Riyadh ikke har tænkt sig at lade angrebene stå ubesvaret. Det øger risikoen for en yderligere spiral af gengældelsesangreb, som kan holde markedet i et forhøjet nervøsitetsniveau i den kommende tid.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er situationen relevant af flere årsager. Stigende oliepriser presser typisk inflationen op, hvilket kan påvirke centralbankernes rentebeslutninger – herunder ECB’s fremtidige pengepolitik, som allerede er under pres fra den bredere konflikt i regionen. Højere energipriser rammer desuden virksomhedernes omkostninger på tværs af sektorer og kan lægge en dæmper på forbrugertilliden i Europa.

Samtidig kan energiselskaber og shippingaktier med eksponering mod Mellemøsten opleve øget kursvolatilitet, mens forsikringspræmier for skibsfart gennem regionen kan stige markant, hvis Houthi-blokaden bliver en varig realitet. Investorer med eksponering mod globale indeks bør holde øje med, om konflikten trækker yderligere aktører ind, hvilket kunne udløse en mere vedvarende risikopræmie i oliepriserne.

Markedet vil i den kommende tid holde nøje øje med, om Houthi-militsen effektuerer en bredere blokade af saudisk skibsfart, og om flere lande bliver trukket ind i konflikten omkring de to centrale stræder for global olietransport.

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Kilder: Cryptobriefing, CNBC, The Guardian