Houthi-angreb sender forsikringspriser i vejret og truer oliestrømmen i Rødehavet

Fornyede Houthi-angreb på tankskibe i Rødehavet driver forsikringspræmier op og skærper frygten for olieforsyningen, mens olieprisen igen nærmer sig 100 dollar.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Fornyede angreb fra Houthi-bevægelsen på tankskibe i Rødehavet skaber igen uro på både forsikrings- og oliemarkedet. Rederier og forsikringsselskaber hæver deres priser markant på ruter gennem det strategisk vigtige farvand, og bekymringen for den globale olieforsyning tager til, viser flere aktuelle observationer af markedet.

Ifølge Crypto Briefing er der på visse prediction-markeder nu prissat en sandsynlighed på 4,8 procent for, at den amerikanske råoliebenchmark WTI når helt op på 110 dollar pr. tønde i løbet af juli 2026 – et niveau der ville markere en betydelig eskalering i forhold til de seneste måneders prisniveau.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Rødehavet igen i konfliktens centrum

Rødehavet og den snævre Bab el-Mandeb-strædning er en af verdens vigtigste transportveje for olie og containergods, og gentagne angreb på tankskibe har fået rederier til at genoverveje deres ruter. The Guardian har i sin løbende dækning af situationen beskrevet, hvordan Houthi-angreb mod saudiarabiske tankskibe har fået olieprisen til at nærme sig 100 dollar pr. tønde, samtidig med at amerikanske angreb mod Iran har skærpet den geopolitiske spænding yderligere.

Ifølge Reuters-oplysninger citeret i samme dækning har blandt andet to kinesiske supertankere med tilsammen fire millioner tønder saudiarabisk olie forsøgt at forlade Rødehavet via Bab el-Mandeb-strædet, selv mens et saudiarabisk skib samtidig kom under angreb i området. Situationen illustrerer, hvor tæt de globale forsyningskæder følger udviklingen time for time.

Frygt for et “to-flaskehalses-problem”

Krisen strækker sig ikke kun til Rødehavet. Ifølge Deutsche Welle er olie- og gasproducenter i Golfen nu også begyndt at søge alternativer til Hormuzstrædet, efter at trafikken der igen er kommet under beskydning. Analytikere peger på, at Iran samtidig kan rette sin opmærksomhed mod de rørledninger, der ellers er tænkt som en løsning til at omgå netop Hormuzstrædet – hvilket i givet fald ville skabe det, markedsaktører kalder et “to-flaskehalses-problem” for den globale oliehandel.

Denne dobbelte usikkerhed omkring både Rødehavet og Hormuzstrædet er en central årsag til, at forsikringsselskaber nu prissætter risikoen på ruter i regionen markant højere. Højere forsikringspræmier lægger sig oveni fragtraterne og risikerer i sidste ende at blive sendt videre til forbrugerpriserne på både brændstof og importerede varer.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. En vedvarende risikopræmie på olie kan holde inflationen oppe længere end forventet, hvilket igen påvirker renteforventningerne til både Den Europæiske Centralbank og den amerikanske centralbank. Samtidig kan højere fragt- og forsikringsomkostninger ramme danske rederi- og logistikaktier direkte, mens energiselskaber omvendt kan drage fordel af en højere oliepris.

Markedet har allerede tidligere på året oplevet flere episoder, hvor Houthi-relaterede angreb har sendt olieprisen mod eller over 100 dollar pr. tønde. Den seneste udvikling understreger, at situationen i Rødehavet og Hormuzstrædet fortsat udgør en af de mest overvågede geopolitiske risikofaktorer for de globale finansmarkeder i 2026.

Læs også: Oliepris tæt på 100 dollar efter ugens himmelflugt på Houthi-frygt

Kilder: Cryptobriefing, The Guardian, Dw