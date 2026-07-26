Houthier affyrer missiler mod Saudi-Arabien – ny front i Iran-krigen tænder oliefrygt

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Konflikten i Mellemøsten har fået endnu en brandhaard front. Houthi-oprørere i Yemen har affyret missiler mod Saudi-Arabien, efter at det saudiske militær indledte angreb mod Houthi-mål i Yemen. Det bekræftes af flere internationale medier, herunder Economic Times, CNBC og Financial Times, som alle beskriver en optrapning mellem de iranskstøttede oprørere og Saudi-Arabien.

Ifølge CNBC, der henviser til græske sikkerhedskilder citeret af Reuters, opsnappede Saudi-Arabien to ballistiske missiler affyret fra yemenitisk territorium. Angrebet kommer, efter at den iranskstøttede militsgruppe har rettet skyts mod skibsfart i Det Røde Hav – en udvikling, der ifølge både CNBC og Financial Times markerer en ny og farlig front i den bredere Iran-krig.

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Energianlæg i skudlinjen

Financial Times fremhæver, at Houthierne har rettet angreb mod saudiske energisites, hvilket de kalder en gengældelsesaktion mod Saudi-Arabiens luftangreb i Yemen. Avisen advarer om, at de gensidige angreb – “tit-for-tat” – risikerer at udvide den regionale krig yderligere, i takt med at flere aktører trækkes ind i konflikten.

For investorer er netop koblingen til energiinfrastruktur central. Saudi-Arabien er verdens største olieeksportør, og angreb mod energianlæg har historisk sendt olieprisen op med det samme, når markedet frygter forsyningsforstyrrelser. Selv rygter om skader på saudisk infrastruktur har tidligere udløst kraftige udsving i oliepriserne, og den seneste optrapning risikerer at genskabe den nervøsitet.

Trumps pause i Iran-angreb rejser spørgsmål

Samtidig med optrapningen mellem Houthierne og Saudi-Arabien har USA sat sine natlige angreb mod Iran på pause. Ifølge Financial Post kommer pausen efter næsten to ugers ubrudte amerikanske angreb, og timingen rejser spørgsmål om, hvorvidt præsident Donald Trumps strategi i krigen er under revision, i takt med at kampene mellem Houthierne og Saudi-Arabien intensiveres.

Skiftet i amerikansk strategi kan tolkes på flere måder: Enten som et forsøg på at dæmpe konflikten diplomatisk, eller som et signal om, at Washington i stedet lader regionale aktører som Saudi-Arabien selv håndtere den nye Houthi-trussel. Under alle omstændigheder efterlader pausen et magttomrum, som ifølge Financial Times øger risikoen for, at konflikten spreder sig yderligere uden en klar amerikansk hånd på rattet.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. En eskalering omkring Det Røde Hav og saudisk energiinfrastruktur kan påvirke både oliepriser og fragtomkostninger, da store dele af verdens skibstrafik normalt passerer gennem netop dette farvand. Stiger fragtraterne og olieprisen samtidig, kan det smitte af på inflationsforventninger og dermed rentepolitikken i både USA og eurozonen.

Aktiemarkederne har allerede vist sig følsomme over for nyheder fra Mellemøsten i den seneste periode, og en yderligere optrapning mellem Houthierne og Saudi-Arabien kan øge volatiliteten i særligt energi- og transportaktier. Investorer med eksponering mod olieselskaber, rederier eller forsikringsselskaber med maritime porteføljer bør holde et vågent øje med udviklingen i de kommende dage.

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Kilder: Economictimes, CNBC, Financial Times, Financialpost