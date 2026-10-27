HSBC-aktien falder trods større overskud og nyt tilbagekøb for op til 1 mia. dollar

HSBC øgede overskuddet i tredje kvartal midt i omkostningsbesparelser og lover tilbagekøb for op til 1 mia. dollar, men aktien faldt tirsdag i handlen.

HSBC.US 86,31 ▼ -5,38% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

HSBC lover at købe egne aktier tilbage for op til 1 mia. dollar, efter at Europas største bank tirsdag fremlagde et regnskab for tredje kvartal med et klart højere overskud. Aktien faldt alligevel efter offentliggørelsen, oplyser Financial Times.

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Ifølge avisen steg overskuddet, samtidig med at banken har skåret i omkostningerne. Markedet havde dog ventet lidt mere.

Forventningerne blev ramt eller lige akkurat ikke

De to medier, der har dækket regnskabet, læser tallene forskelligt. Financial Times skriver, at HSBC snævert missede analytikernes forventninger. CNBC vurderer derimod, at kvartalsoverskuddet levede op til estimaterne.

Forskellen er lille, men den forklarer kursreaktionen. Når en bank leverer et resultat på eller lige under konsensus, er en del af fremgangen allerede indregnet i kursen, og så kan selv et kvartal med stigende indtjening udløse et fald. Ingen af kilderne oplyser, hvor stort kursfaldet var.

Tilbagekøbet skal holde aktionærerne til

Begge medier fremhæver det nye program, hvor banken vil bruge op til 1 mia. dollar på at opkøbe egne aktier. Et aktietilbagekøb reducerer antallet af aktier i omløb, så hver tilbageværende aktie får en større andel af overskuddet.

For HSBC fungerer tilbagekøbet som et signal om, at kapitalen rækker til at sende penge retur til ejerne. Det ændrede bare ikke stemningen i første omgang.

Besparelser frem for vækst i indtægterne

Ifølge Financial Times kom profitspringet samtidig med omkostningsnedskæringer, men avisen angiver ikke, hvor stor en del af fremgangen besparelserne står for. Det har betydning, fordi besparelser kun kan gentages i et vist omfang, før de er hentet hjem, i modsætning til vækst i renteindtægter eller gebyrer.

Regnskabet viser en bank, der har skåret i udgifterne og sender penge retur til aktionærerne med et nyt tilbagekøb. Uvist er derimod, hvor meget af det højere overskud der kommer fra varige forbedringer, og hvor meget der skyldes engangsbesparelser, ligesom kilderne ikke oplyser, hvornår tilbagekøbet går i gang, eller hvor længe det løber. Markedets lunkne modtagelse tirsdag viser, at et overskud på niveau med forventningerne ikke var nok til at løfte aktien.