HTX flytter konstant wallets for at omgå britiske sanktioner, viser TRM Labs-analyse

Kryptobørsen HTX, med bånd til Justin Sun, skifter løbende digitale tegnebøger og gør det svært for briterne at håndhæve maj-sanktioner, viser ny analyse.

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Den kinesisk-tilknyttede kryptobørs HTX fortsætter med at rotere sine digitale tegnebøger på tværs af flere blockchains, hvilket ifølge blockchain-analysefirmaet TRM Labs gør det stadig sværere for britiske myndigheder at håndhæve sanktioner mod børsen. Det fremgår af en ny analyse fra TRM Labs, som både Decrypt og The Block har omtalt.

Storbritannien indførte i maj 2026 sanktioner mod HTX med den begrundelse, at børsen angiveligt har spillet en rolle i at hjælpe russiske aktører med at omgå eksisterende sanktioner. Ifølge The Block var det netop mistanken om medvirken til russisk sanktionsomgåelse, der udløste den britiske indgriben.

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Adresselister kan ikke følge med

Ifølge TRM Labs’ observationer flytter HTX sine “hot wallets” – de tegnebøger, der bruges til løbende ind- og udbetalinger – regelmæssigt på tværs af forskellige blockchains. Det betyder, at de sortlister over kendte adresser, som myndigheder og finansielle institutioner normalt bruger til at blokere transaktioner, hurtigt bliver forældede.

Metoden er ikke ny inden for kryptoverdenen, men ifølge analysen illustrerer den en grundlæggende udfordring ved at sanktionere digitale platforme: I modsætning til traditionelle banker, hvor kontonumre er faste og lette at overvåge, kan en kryptobørs generere nye wallet-adresser i et tempo, som gør statisk screening til en næsten umulig opgave.

Justin Sun og HTX’s historik

HTX, tidligere kendt som Huobi, har tætte bånd til den kontroversielle krypto-entreprenør Justin Sun, som også står bag TRON-netværket. Børsen har gennem årene flere gange været i myndighedernes søgelys i forbindelse med hvidvask-mistanke og manglende overholdelse af internationale sanktionsregimer.

De britiske sanktioner fra maj føjer sig til en bredere international bekymring om, hvordan kryptobørser kan bruges til at omgå de omfattende sanktioner, som Vesten har indført mod Rusland siden invasionen af Ukraine. Sanktioner mod finansielle mellemled er en central del af det vestlige pres på Moskva, og krypto-kanaler har længe været fremhævet som et muligt smuthul.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske investorer med eksponering mod kryptovaluta er sagen en påmindelse om, at regulatorisk risiko fortsat er en central faktor i sektoren. Børser, der er under sanktionsmistanke, kan blive udelukket fra samarbejde med regulerede finansielle institutioner, hvilket i sidste ende kan påvirke likviditet og adgang til handel for almindelige brugere.

Sagen understreger også, hvor vanskeligt det er for tilsynsmyndigheder – herunder britiske og potentielt senere EU-myndigheder – reelt at håndhæve sanktioner mod aktører, der opererer på tværs af blockchains uden central infrastruktur. Det kan betyde, at der på sigt kommer skærpede krav til, hvordan børser og wallet-udbydere skal rapportere og overvåge transaktionsmønstre, hvilket vil kunne påvirke compliance-omkostningerne i hele branchen.

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Kilder: Decrypt, Theblock