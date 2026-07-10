Hyperliquid og Phantom presser amerikansk regulator for DeFi-lempelser

Hyperliquid og tegnebogen Phantom beder den amerikanske CFTC om at lempe reglerne for DeFi – men traditionelle børser truer med sagsanlæg.

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Den decentrale derivatplatform Hyperliquid og Solana-tegnebogen Phantom har sendt et fælles brev til den amerikanske derivattilsynsmyndighed CFTC med tre konkrete krav om at modernisere reglerne for decentraliseret finans (DeFi). Det skriver kryptomediet AMBCrypto. Kravene handler blandt andet om, at udviklere af ikke-forvaltende software ikke automatisk skal betragtes som mæglere, og at en midlertidig undtagelse givet til Phantom tidligere i år skal gøres permanent.

Sagen er interessant for danske investorer, fordi den handler om, hvorvidt amerikanske brugere fremover får lettere adgang til on-chain derivathandel og tokeniserede aktier – et marked, der også vokser i Europa. Hvis CFTC lemper reglerne, kan det få stor betydning for, hvordan DeFi-platforme globalt indretter sig regulatorisk, og dermed for risikoen og adgangen for investorer, der handler krypto- og tokeniserede produkter.

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Tre konkrete krav til den amerikanske tilsynsmyndighed

Ifølge AMBCrypto ønsker Hyperliquid og Phantom for det første, at en ikke-forvaltende softwareudvikler – altså en løsning, hvor brugerne selv kontrollerer deres midler, og ikke platformen – ikke automatisk skal klassificeres som mægler. Det skal sikre, at det at bygge on-chain protokoller ikke i sig selv udløser krav om registrering hos CFTC som børs eller clearinghus.

For det andet ønsker de to selskaber, at den midlertidige “no-action”-lempelse, som Phantom fik i marts 2026, gøres til formel, varig vejledning. Det fremgår af artiklen, at en bredere koalition af branchespillere allerede har argumenteret for det samme i april. Hvis kravet imødekommes, vil ikke-forvaltende DeFi-frontend-løsninger som Phantom kunne håndtere selv amerikanske tokeniserede aktier uden at skulle registrere sig som mægler eller børs.

Det tredje krav går på, at CFTC skal skabe en ramme, der gør det muligt for regulerede finansielle aktører at bruge blockchain-teknologi til handel og afvikling af værdipapirer. Brevet er ifølge AMBCrypto et svar på en anmodning fra CFTC om input til, hvilke forhold der forhindrer fintech-selskaber i at samarbejde med myndighedens regulerede enheder.

Frygt for at innovation flytter offshore

Hyperliquid og Phantom advarer i brevet om, at hvis CFTC ikke tager deres anbefalinger til efterretning, vil den nuværende situation blot fortsætte. Ifølge AMBCrypto formulerer selskaberne det sådan, at amerikanske brugere fortsat vil være afskåret fra on-chain derivatmarkeder, at innovationen vil fortsætte med at flytte til udlandet, og at amerikanske registrerede aktører fortsat vil blive nægtet muligheden for at modernisere deres infrastruktur.

Kravene skal ses i sammenhæng med den såkaldte CLARITY Act, en lovgivning der blandt andet forsøger at afklare grænserne mellem forskellige kryptoreguleringer i USA, og som ifølge artiklen fortsat er under politisk behandling. Samtidig undersøger den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC ifølge AMBCrypto en lignende “innovationsundtagelse” for handel med tokeniserede aktiver, hvilket viser, at problemstillingen ikke kun er relevant for derivatmarkedet, men for hele det amerikanske finanstilsyn.

Traditionelle børser klar til at gå rettens vej

Selv hvis CFTC imødekommer kravene, kan det ifølge AMBCrypto udløse retssager fra traditionelle markedsaktører. Chicago Mercantile Exchange (CME) har allerede sagsøgt CFTC over godkendelsen af kryptoperpetuals fra konkurrenten Kalshi. CME argumenterer for, at disse kontrakter reelt er swaps og ikke futures, og at de derfor burde falde ind under CME’s eget regulatoriske ansvarsområde – en indsigelse, der ifølge artiklen har fået CFTC til at genoverveje sin definition af swaps.

Jake Chervinsky, grundlægger af Hyperliquid Policy Center, kalder ifølge AMBCrypto CME’s søgsmål for konkurrencebegrænsende og en “chokerende fejlvurdering” (“shocking misjudgement”). Udtalelsen illustrerer, hvor skarpt konflikten mellem etablerede børser og de nye DeFi-aktører er blevet optrukket i USA.

Også Citadel Securities og en brancheorganisation, der repræsenterer traditionelle børser, har ifølge artiklen lagt sig imod DeFi-undtagelserne – især når det gælder handel med tokeniserede aktiver. Deres argument er, at regulatorer bør vurdere platforme ud fra deres funktion og ikke den underliggende teknologi. Konkret mener de, at DeFi-platforme, der håndterer amerikanske tokeniserede aktier, bør leve op til de samme oplysningskrav og juridiske forpligtelser som traditionelle børser.

Så længe CLARITY Act’s fremtid er uafklaret, og kravene fra Hyperliquid og Phantom ikke er lovfæstet, vurderer AMBCrypto, at flere traditionelle markedsaktører kan følge CME’s eksempel og lægge sag an mod CFTC, hvis myndigheden går videre med DeFi-undtagelserne. Det betyder, at selv en eventuel imødekommelse fra CFTC næppe vil skabe endelig afklaring på kort sigt – en usikkerhed, der kan påvirke tempoet i udviklingen af regulerede DeFi-produkter og tokeniserede aktiver, som også europæiske og danske investorer i stigende grad følger med interesse.

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