Hyperliquid satser på KYC-løsning for at åbne dørene til det amerikanske marked

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HYPE.XETRA 5,15 ▼ -0,11% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den decentrale derivatbørs Hyperliquid er i gang med at bygge bro mellem den regelfri DeFi-verden og det regulerede finansmarked. Platformen arbejder på KYC-baserede front-ends, der skal gøre det muligt for tredjepartsfirmaer at tilbyde adgang til Hyperliquids likviditet uden at kompromittere de compliance-krav, der gælder for institutionelle investorer og amerikanske kunder.

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Ifølge Coindesk handler strategien om, at eksterne firmaer kan “komponere” oven på Hyperliquids delte ordrebog i stedet for at oprette deres egne, adskilte likviditetspuljer. Det betyder, at en ny KYC-godkendt indgang til platformen ikke fragmenterer markedet, men i stedet trækker på den samme dybe likviditet, som allerede findes hos Hyperliquid.

KYC som nøgle til det amerikanske marked

Ifølge Ambcrypto er KYC-tiltaget en direkte reaktion på de regulatoriske barrierer, der historisk har holdt amerikanske investorer ude af mange DeFi-perp-platforme. Ved at tilbyde en compliance-venlig indgangsvej håber Hyperliquid at kunne tiltrække kapital fra markeder, hvor identitetsverifikation er et lovkrav – herunder USA.

Det er en udvikling, der ikke er unik for Hyperliquid. Flere DeFi-platforme kæmper om at være de første til at tilbyde velfungerende KYC-front-ends, fordi det potentielt åbner adgang til en langt større pulje af institutionel og retail-kapital, som ellers er afskåret fra rent anonyme protokoller.

“Money lego” og delt likviditet

Coindesk beskriver udviklingen som endnu et eksempel på DeFi’s såkaldte “money lego”-princip, hvor forskellige protokoller og produkter bygges oven på hinanden i stedet for at operere isoleret. For Hyperliquid betyder det, at tredjeparter kan tilbyde deres egne brugerflader og compliance-lag, mens den underliggende handel og likviditet stadig forbliver samlet på platformens eget orderbogssystem.

Fordelen ved denne model er, at markedsdybden ikke splittes op i mindre, mindre effektive puljer. I stedet kan nye brugere – uanset om de kommer via en KYC-godkendt front-end eller den oprindelige, mere anonyme adgang – handle mod den samme likviditet, hvilket typisk giver bedre priser og lavere slippage.

Hvad betyder det for investorer?

For danske og europæiske investorer, der følger udviklingen i decentrale derivatmarkeder, er sagen interessant af flere grunde. Dels illustrerer den, hvordan DeFi-sektoren i stigende grad søger at tilpasse sig regulatoriske krav for at tiltrække institutionel kapital – en tendens, der kan påvirke likviditeten og prisdannelsen på tokens som HYPE fremadrettet.

Dels peger udviklingen på en bredere trend i kryptomarkedet: Grænsen mellem traditionel, reguleret finans og decentrale protokoller bliver stadig mere flydende. Skulle Hyperliquids KYC-strategi vise sig succesfuld, kan det inspirere konkurrerende platforme til at følge samme vej, hvilket potentielt kan øge den samlede institutionelle deltagelse i DeFi-derivater – herunder fra amerikanske aktører, der hidtil har holdt sig tilbage grundet regulatorisk usikkerhed.

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Kilder: AMBCrypto, CoinDesk