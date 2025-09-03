Hyundai-fagforeningen indleder delvis strejke over lønninger og arbejdstid

En stor fagforening hos Hyundai Motor har indledt en tre-dages delvis strejke på fabrikker i hele Sydkorea, hvilket markerer den første faglige aktion over lønforhandlinger i syv år. Fagforeningen, der repræsenterer cirka 40.000 arbejdere, protesterer for en betydelig stigning i løn og en reduktion af arbejdstiden, en direkte reaktion på virksomhedens rekordhøje omsætning i 2024. ✊

Vigtigste krav afspejler et pres for overskudsdeling og fleksibilitet

Fagforeningens krav er ambitiøse og dobbelte. Finansielt søger de en bonus på 30% af virksomhedens nettoindkomst fra 2024, et år hvor Hyundai nød godt af stærk vækst på det amerikanske marked. På arbejdsmarkedet presser fagforeningen på for en overgang til en 4,5-dages arbejdsuge og en forhøjelse af pensionsalderen fra 60 til 64 år. Kravet om en kortere arbejdsuge er særligt bemærkelsesværdigt, da Hyundai-fagforeningen også var pioner i at sikre en fem-dages arbejdsuge for sine medlemmer tilbage i 2003.

Den økonomiske og industrielle indvirkning

Selvom strejkerne er delvise – med arbejdere, der går afsted i to timer onsdag og torsdag og fire timer fredag ​​- har de potentiale til at forstyrre produktionen på vigtige produktionscentre i Ulsan, Jeonju og Asan. De økonomiske konsekvenser af tabt produktion kan være betydelige for virksomheden. Fagforeningens krav afspejler også en voksende tendens på det globale arbejdsmarked for bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv og en andel i virksomhedernes overskud, hvilket sætter resultatet af denne tvist i søgelyset for hele den sydkoreanske industrisektor.