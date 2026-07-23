IBM nedjusterer forventninger for året – aktien stiger alligevel

IBM sænker sin helårsprognose efter seneste regnskab, men aktien stiger. Selskabet satser nu på AI-værktøjet "Bob" til at løfte produktiviteten.

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IBM.US 205,77 ▼ -2,25% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

IBM overraskede investorerne med en nedjustering af sin helårsprognose i forbindelse med selskabets seneste regnskab. Alligevel steg aktien efter offentliggørelsen, viser tal citeret af både MarketWatch og CNBC.

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Den amerikanske it-gigant har justeret sine forventninger til resten af året nedad, hvilket normalt vil sende en aktiekurs i den modsatte retning. At IBM-aktien alligevel steg, tyder på, at investorerne fokuserer på andre elementer i regnskabet – herunder selskabets fortsatte satsning på kunstig intelligens.

AI skal løfte produktiviteten

Ifølge CNBC ser IBM nu mod kunstig intelligens som en vej til at forbedre produktiviteten internt i virksomheden. Selskabet har blandt andet introduceret et nyt kodningsværktøj ved navn “Bob”, der skal hjælpe udviklere med at arbejde mere effektivt.

Lanceringen af værktøjet understreger, hvordan store teknologiselskaber i stigende grad forsøger at omsætte investeringer i AI til konkrete produktivitetsgevinster – ikke kun som salgbare produkter til kunder, men også som interne effektiviseringsredskaber.

Markedet ser forbi nedjusteringen

At aktiemarkedet reagerede positivt trods den sænkede prognose, kan tolkes som et tegn på, at investorerne har tillid til IBM’s langsigtede strategi omkring AI og digital transformation. Det er ikke usædvanligt, at markedet ser forbi kortsigtede nedjusteringer, hvis der er tro på selskabets underliggende forretningsmodel og fremtidige indtjeningspotentiale.

For danske investorer, der følger den amerikanske teknologisektor, er IBM’s regnskab endnu et eksempel på, hvordan AI-relaterede initiativer i stigende grad påvirker både forventninger og aktiekurser blandt de store it-selskaber. Samtidig illustrerer sagen, at markedets reaktion på regnskaber ikke altid følger de mest oplagte signaler som en nedjusteret prognose.

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Kilder: MarketWatch, CNBC