ICE skød mand i Maine – offeret var ikke operationens mål, siger senator

En 26-årig colombiansk mand blev skudt af ICE-agenter i Maine. Senator Angus King rejser kritik af manglende bodycams i sagen.

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En mand blev skudt og dræbt af agenter fra det amerikanske indvandrings- og toldvæsen ICE under en operation i den amerikanske delstat Maine. Ifølge en lokal senator var manden slet ikke målet for den pågående aktion, skriver Forbes.

Ifølge The Guardian var offeret en 26-årig colombiansk mand, som blev skudt under en immigrationsoperation i staten. Vidner til episoden har beskrevet, at manden blev ramt i hovedet.

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Senator kritiserer manglende bodycams

Senator Angus King, der repræsenterer Maine, har rejst alvorlig kritik af episoden. Han peger på, at ICE-agenterne involveret i skyderiet ikke bar bodycams, hvilket ifølge senatoren gør det vanskeligt at fastslå det præcise hændelsesforløb, skriver The Guardian.

Manglen på uafhængig dokumentation har allerede skabt debat om, hvordan sagen kan efterforskes, og hvorvidt den afdøde mand reelt udgjorde en fare for de tilstedeværende betjente. Forbes bekræfter, at manden ifølge senatoren ikke var den person, operationen var rettet imod.

Anden skudepisode i samme uge

Episoden i Maine kommer blot få dage efter, at ICE-agenter angiveligt skød en mand i Houston, Texas, under en rutinemæssig trafikkontrol, fremgår det af Forbes’ dækning. De to sager føjer sig dermed til en stigende række af tilfælde, hvor ICE-agenter har åbnet ild under igangværende operationer rundt om i USA.

Sagerne kommer i en periode, hvor Trump-administrationens skærpede immigrationspolitik har ført til en markant stigning i antallet af ICE-operationer landet over. Det har samtidig øget presset på myndighederne for at redegøre for, hvordan agenterne opererer, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er på plads under aktionerne.

Hvorfor det har betydning for investorer

Selvom episoden i sig selv er en politisk og retslig sag frem for en direkte markedsbegivenhed, indgår den i et bredere billede af, hvordan Trump-administrationens hårde linje på immigrationsområdet skaber politisk uro og retlig usikkerhed i USA. For investorer med eksponering mod amerikanske aktiver er den type indenrigspolitiske spændinger relevante at følge, fordi de kan påvirke både arbejdsmarkedsforhold i sektorer med stor andel af udenlandsk arbejdskraft og den generelle politiske stabilitet frem mod kommende valgkampe.

Gentagne episoder med dødelig magtanvendelse under ICE-operationer kan desuden lægge yderligere pres på Kongressen for at stramme reglerne for føderale agenters brug af bodycams og magtanvendelse – noget der potentielt kan påvirke driftsomkostninger og rekrutteringsvilkår for de involverede myndigheder fremover.

Kilder: Forbes, The Guardian