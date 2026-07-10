IEA: Global olieefterspørgsel falder for første gang siden 2020

IEA venter et fald i verdens olieefterspørgsel i 2026 for første gang siden pandemien, efter at Iran-krigen har lammet eksporten via Hormuzstrædet.

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Verdens olieefterspørgsel er på vej mod sit første årlige fald siden 2020, viser en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA). Ifølge agenturet vil den globale efterspørgsel falde med omkring 1 million tønder om dagen i 2026 sammenlignet med året før, drevet af den eskalerende krig mellem USA og Iran, der har lammet dele af olieproduktionen og -eksporten i Mellemøsten. Det skriver CNBC, som har set IEA’s seneste oliemarkedsrapport.

Nedgangen markerer et markant skifte for et marked, der ellers har været præget af stigende forbrug i de fleste år siden coronapandemien. IEA beskriver årets sammentrækning som usædvanligt skæv, både hvad angår produkttyper og geografisk fordeling, fordi lukningen af Hormuzstrædet har afskåret en central eksportrute for olie og gas gennem Den Persiske Golf.

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Hormuzstrædet i centrum af krisen

Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste flaskehalse for olietransport, og lukningen har ifølge IEA sat betydelige dele af Mellemøstens eksport i stå. Agenturet noterer dog, at en genopretning er i gang, selv om man samtidig advarer om, at fornyet optrapning af konflikten kan komplicere billedet yderligere og gøre udsigterne mere usikre.

IEA’s prognose bygger på en forudsætning om, at der indgås en våbenhvile, og at Hormuzstrædet gradvist genåbnes for normal skibstrafik. Netop den forudsætning ser ifølge CNBC stadig mere usikker ud, efter at USA og Iran i løbet af ugen har udvekslet fjendtligheder. Flere skibe skal være blevet angrebet, og trafikken gennem strædet er igen faldet til et minimum.

“Mens den globale oliebalance ser ud til at vende tilbage til overskud hen mod slutningen af året, hviler prognosen på antagelsen om, at tankskibstrafikken gennem strædet gradvist genoprettes, så producenter kan genstarte felter, og raffinaderier i Mellemøsten og andre steder kan genoptage forsendelser af produkter,” skriver IEA ifølge CNBC. Agenturet tilføjer, at ugens fornyede kamphandlinger i Golfen understreger risikoen ved ikke at nå frem til en varig fredsaftale, hvilket beskrives som en forudsætning for, at oliemarkederne kan normaliseres.

Oliepriser faldt trods usikkerheden

Ifølge CNBC faldt oliepriserne fredag trods den forværrede geopolitiske situation. Det globale benchmark Brent-olie for levering i september blev handlet til 76,25 dollar pr. tønde, mens amerikansk WTI-olie holdt sig stabil omkring 72,09 dollar pr. tønde. Prisfaldet kan hænge sammen med, at markedet allerede havde indpriset en del af usikkerheden, samtidig med at IEA peger på lavere efterspørgsel som en modvægt til de forsyningsproblemer, konflikten skaber.

Toril Bosoni, der er leder af IEA’s afdeling for olie og markeder, udtalte til CNBC’s “Squawk Box Europe” fredag, at der ikke er udsigt til en hurtig eller lineær genopretning. “Men med betydelig vækst fra andre producenter, og med efterspørgselsniveauer der er lavere, end vi forventede før krigen, kunne vi vende tilbage til et overskud hen mod slutningen af året og ind i næste år,” sagde Bosoni ifølge CNBC. Hun tilføjede, at det ville give velkommen lettelse til markedet og gøre det muligt for lande at genopbygge deres lagre.

Politisk spænding fortsætter

Ifølge det amerikanske medie MS Now, som CNBC henviser til, har USA meldt ud, at man vil indlede “tekniske samtaler” med Iran og fortsat er indstillet på at finde en løsning på konflikten, selv om de to lande i den seneste tid har udvekslet luftangreb. En amerikansk embedsmand oplyste ifølge MS Now, at præsident Donald Trump har gjort sin holdning klar og betegnet Irans angreb på handelsskibe som “terrorhandlinger”.

Udtalelserne kommer, efter at Trump under Nato-topmødet i Ankara i Tyrkiet erklærede, at våbenhvilen med Iran var “slut”. Den udmelding har ifølge CNBC bidraget til den øgede usikkerhed om, hvorvidt IEA’s forudsætninger om en gradvis genåbning af Hormuzstrædet reelt holder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Et vedvarende fald i den globale olieefterspørgsel kombineret med forsyningsforstyrrelser i Mellemøsten kan skabe øget volatilitet i energisektoren, hvilket typisk smitter af på danske energi- og shippingaktier, herunder selskaber med eksponering mod international skibsfart og bunkerolie.

Samtidig kan usikkerheden om Hormuzstrædet påvirke fragtrater og forsikringspræmier for tankskibe, hvilket er relevant for danske aktører med interesser i global handelsskibsfart. Hvis konflikten trækker ud eller eskalerer yderligere, kan det desuden lægge pres på både energipriser og inflation i Europa, hvilket kan få indirekte betydning for renteforventninger og dermed også for det bredere danske aktiemarked, herunder C25-indekset.