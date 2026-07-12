IMF advarer: Dollar-stablecoins kan forstærke valutakriser i skrøbelige økonomier

Ny IMF-analyse viser, at dollar-stablecoins kan gøre det lettere for husholdninger at forlade en presset valuta samtidigt – og dermed udløse akutte valutakriser.

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Dollar-baserede stablecoins kan gøre det lettere for husholdninger i økonomier med en presset, fastholdt valutakurs at trække deres penge ud af den lokale valuta på nøjagtig samme tidspunkt – og dermed forstærke en valutakrise, når den først opstår. Det konkluderer et nyt working paper fra Den Internationale Valutafond (IMF), skriver BeInCrypto.

Papiret er forfattet af IMF-forskeren Brandon Joel Tan og beskriver, hvad han kalder en tilstandsafhængig effekt: I rolige perioder kan stablecoins øge den økonomiske velfærd ved at give bedre adgang til udenlandsk valuta, men i en krise kan de gøre situationen markant værre. Cointelegraph bekræfter fundene i sin egen dækning af samme IMF-analyse.

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Fra fragmenterede markeder til ét signal

Kernen i analysen handler om lande, der forsvarer en overvurderet, fastlåst valutakurs. I sådanne økonomier findes der typisk et parallelt, uofficielt marked, hvor valutakursen afspejler den reelle knaphed på udenlandsk valuta bedre end den officielle kurs. Normalt er dette parallelmarked fragmenteret og lokalt – informationen spredes langsomt, og ikke alle husholdninger handler samtidigt.

Ifølge IMF-forskeren ændrer dollar-stablecoins denne dynamik afgørende. Fordi de handles globalt og prisfastsættes kontinuerligt, samler de de spredte parallelmarkedspriser til ét enkelt, let tilgængeligt signal. Når det signal viser, at den lokale valuta er ved at tabe værdi, kan langt flere husholdninger reagere på samme tid – og forsøge at komme ud af den lokale valuta samtidig.

Gavnligt i det små – farligt i det store

Både BeInCrypto og Cointelegraph fremhæver, at IMF-analysen ikke er entydigt negativ over for stablecoins. I perioder med normal markedsro kan dollar-stablecoins faktisk øge velfærden, fordi de giver husholdninger og virksomheder lettere og billigere adgang til udenlandsk valuta, end de ellers ville have haft gennem traditionelle bankkanaler eller sortbørser.

Problemet opstår, når en økonomi allerede er under alvorligt pres. Her kan den samme mekanisme, der ellers forbedrer valutaadgangen, i stedet fungere som en katalysator, der koordinerer en massiv og hurtig kapitalflugt fra den lokale valuta. Ifølge Cointelegraphs gengivelse af papiret handler det netop om, at stablecoins kan hjælpe med at “koordinere exit” fra lokal valuta under alvorligt valutakursstress.

Relevant for skrøbelige valutaregimer – og for danske investorer

Analysen retter sig primært mod lande med fastlåste eller stærkt styrede valutakurser, hvor der ofte findes betydelige forskelle mellem den officielle og den reelle markedskurs – typisk fremvoksende økonomier med kapitalkontrol og begrænset adgang til dollar. For sådanne lande peger IMF-forskningen på en ny, teknologidrevet risikokanal, som centralbanker og finansielle tilsyn må forholde sig til, når de vurderer stabiliteten i deres valutaregime.

For danske investorer, der eksponeres mod fremvoksende markeder – enten direkte via aktier og obligationer eller indirekte via globale fonde – er konklusionerne relevante som en påmindelse om, at stablecoins ikke længere kun er et krypto-fænomen, men i stigende grad kan påvirke makroøkonomisk stabilitet i lande med svage valutaer. En hurtig, teknologidrevet valutakrise i et fremvoksende marked kan sprede sig til bredere risikoappetit og påvirke globale markeder, herunder europæiske aktier og renter.

IMF-papiret understreger samtidig, at effekten er “tilstandsafhængig” – altså ikke en generel dom over stablecoins, men en advarsel om, at deres rolle kan skifte drastisk afhængigt af den økonomiske situation. Det giver et mere nuanceret billede end tidligere diskussioner, der ofte har fokuseret enten ensidigt på stablecoins’ fordele for finansiel inklusion eller på deres risici for finansiel stabilitet.

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Kilder: Beincrypto, Cointelegraph