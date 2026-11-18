Independent Invest lægger Generations ind i Global i to fonde. RTX sætter dato for årsrapporten, og EgnsINVEST Ejd. Tyskland købte egne aktier.

Independent Generations fusioneres med Independent Global, og handlen i Global suspenderes

→ Independent Generations fusioneres med Independent Global, og handlen i Global suspenderes

Værdipapirfonden Independent Invest og Værdipapirfonden Independent Invest II offentliggjorde mandag 16. november hver en fusion mellem to afdelinger. I begge tilfælde bliver handlen i den fortsættende afdeling suspenderet.

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Kl. 09.27 meddelte Værdipapirfonden Independent Invest, at Independent Generations fusioneres med Independent Global. Independent Global er den fortsættende afdeling. Handlen i den suspenderes i forbindelse med fusionen.

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Kl. 09.29 fulgte Værdipapirfonden Independent Invest II med en tilsvarende meddelelse. Her fusionerer Independent Generations Akk med Independent Global Akk, som er den fortsættende afdeling. Handlen i Independent Global Akk suspenderes fra 16. november.

RTX lægger dato for årsrapport og Q&A

RTX meddelte kl. 09.12, at selskabet offentliggør årsrapporten for 2025/26 onsdag den 25. november. Selskabet holder derefter en live Q&A den 27. november.

Hos EgnsINVEST Ejd. Tyskland handlede mandagens meddelelse om køb af egne aktier. Kl. 09.13 oplyste selskabet, at det i uge 46 købte 664 egne aktier til en gennemsnitskurs på 138,8. Købene kostede i alt 92.168 kr.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 16/11 09.12 RTX Selskabsmeddelelse RTX offentliggør årsrapport 25. november og holder live Q&A 27. november 16/11 09.13 EgnsINVEST Ejd. Tyskland Selskabsmeddelelse EgnsINVEST Ejd. Tyskland købte 664 egne aktier i uge 46 16/11 09.27 Værdipapirfonden Independent Invest Selskabsmeddelelse Handel i Independent Global suspenderes ved fusion med Independent Generations 16/11 09.29 Værdipapirfonden Independent Invest II Selskabsmeddelelse Handel i Independent Global Akk suspenderes fra 16. november på grund af fusion Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 16. november

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