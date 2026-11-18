Værdipapirfonden Independent Invest og Værdipapirfonden Independent Invest II offentliggjorde mandag 16. november hver en fusion mellem to afdelinger. I begge tilfælde bliver handlen i den fortsættende afdeling suspenderet.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Kl. 09.27 meddelte Værdipapirfonden Independent Invest, at Independent Generations fusioneres med Independent Global. Independent Global er den fortsættende afdeling. Handlen i den suspenderes i forbindelse med fusionen.
Kl. 09.29 fulgte Værdipapirfonden Independent Invest II med en tilsvarende meddelelse. Her fusionerer Independent Generations Akk med Independent Global Akk, som er den fortsættende afdeling. Handlen i Independent Global Akk suspenderes fra 16. november.
RTX lægger dato for årsrapport og Q&A
RTX meddelte kl. 09.12, at selskabet offentliggør årsrapporten for 2025/26 onsdag den 25. november. Selskabet holder derefter en live Q&A den 27. november.
Hos EgnsINVEST Ejd. Tyskland handlede mandagens meddelelse om køb af egne aktier. Kl. 09.13 oplyste selskabet, at det i uge 46 købte 664 egne aktier til en gennemsnitskurs på 138,8. Købene kostede i alt 92.168 kr.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|16/11 09.12
|RTX
|Selskabsmeddelelse
|RTX offentliggør årsrapport 25. november og holder live Q&A 27. november
|16/11 09.13
|EgnsINVEST Ejd. Tyskland
|Selskabsmeddelelse
|EgnsINVEST Ejd. Tyskland købte 664 egne aktier i uge 46
|16/11 09.27
|Værdipapirfonden Independent Invest
|Selskabsmeddelelse
|Handel i Independent Global suspenderes ved fusion med Independent Generations
|16/11 09.29
|Værdipapirfonden Independent Invest II
|Selskabsmeddelelse
|Handel i Independent Global Akk suspenderes fra 16. november på grund af fusion
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