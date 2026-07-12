Indien fordømmer angreb på skib ud for Oman – USA svarer med nyt angreb på Iran

Et angreb på et civilt fartøj i Hormuz-strædet får Indien til at reagere skarpt, mens USA har angrebet Iran som modsvar. Oliepriserne stiger.

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Indien har officielt fordømt et angreb på et fartøj ud for Omans kyst i Hormuz-strædet, en af verdens vigtigste transportruter for olie og gas. Angrebet har fået USA til at gennemføre et nyt militært angreb mod Iran, som gengæld for det, amerikanske myndigheder betegner som et angreb på et civilt skib.

Ifølge amerikanske kilder skal Iran have hævdet, at fartøjet benyttede en “uautoriseret rute” gennem det snævre stræde, der adskiller Iran og Oman. Episoden er den seneste optrapning i en konflikt, der allerede har sendt bølger gennem de globale energimarkeder i ugerne op til angrebet.

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Diplomati forud for eskalering

Angrebet på fartøjet kom kun kort tid efter, at Irans og Omans udenrigsministre lørdag mødtes for at drøfte situationen i strædet, som ligger mellem de to lande. Mødet skulle efter planen dæmpe spændingerne, men i stedet fulgte angrebet på skibet og det efterfølgende amerikanske modangreb mod iranske mål.

Indiens fordømmelse af angrebet understreger, hvor bredt konflikten nu mærkes internationalt. Landet er en af verdens største importører af olie fra Golfregionen, og en ustabil situation i Hormuz-strædet rammer direkte Indiens forsyningssikkerhed og handelsruter.

Oliepriser reagerer

Nyheden om angrebet på tankeren fik olieprisen til at stige, hvilket britiske medier har rapporteret i deres løbende dækning af markedsudviklingen. Hormuz-strædet er en flaskehals for en betydelig del af verdens olietransport, og selv mindre forstyrrelser i området kan udløse prisudsving på de globale energimarkeder.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi højere oliepriser typisk smitter af på både inflation og renteforventninger i Europa. En længerevarende blokade eller yderligere angreb i strædet kan derfor få konsekvenser for både energiselskaber og bredere aktiemarkeder, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod transport og energi.

Regional mægling fortsætter

Sideløbende med den militære optrapning forsøger flere regionale aktører at mægle i konflikten. Qatar har således deltaget i samtaler mellem Iran og Oman i Muskat, hvor formålet har været at genskabe stabilitet omkring strædet og undgå yderligere eskalering, der kunne true den globale energiforsyning.

Om mæglingsforsøgene kan dæmpe konflikten, står dog uklart, efter at både angrebet på fartøjet og det amerikanske modangreb har skærpet situationen yderligere. Markederne vil i den kommende tid holde tæt øje med, om der kommer flere angreb eller tegn på en de-eskalering mellem parterne.

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Kilder: Economictimes, Fortune, The Guardian