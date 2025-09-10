Indien forfølger geopolitisk forsyningskædestrategi med oprørere i Myanmar for at modvirke Kinas monopol på sjældne jordarter

I et træk, der understreger den globale konkurrence om kritiske mineraler med høje indsatser, udforsker Indien en ukonventionel forsyningskædestrategi ved at engagere sig direkte med en ikke-statslig aktør i Myanmar. Initiativet, bekræftet af kilder med kendskab til sagen, sigter mod at sikre en forsyning af tunge sjældne jordarters mineraler fra miner kontrolleret af Kachin Independence Army (KIA), en formidabel oprørsgruppe. Denne politisk følsomme opsøgende indsats er en direkte reaktion på et strammere greb fra Kina om den globale forsyning af disse strategiske ressourcer.

En strategi til at diversificere forsyningen af ​​kritiske mineraler

Indiens mineministerium har pålagt statsejede og private virksomheder, herunder IREL og Midwest Advanced Materials, at begynde at indsamle og teste mineralprøver fra KIA’s territorium. Skridtet er en nøglekomponent i Indiens geostrategiske imperativ om at diversificere sin forsyning af materialer, der er essentielle til fremstilling af elbiler, avanceret elektronik og forsvarsudstyr. Kinas næsten monopol på den globale forsyningskæde for sjældne jordarter – især dets greb om den komplekse forarbejdnings- og separationsteknologi – giver Beijing et stærkt værktøj til geopolitisk indflydelse. Ved at søge en direkte aftagsaftale med KIA forsøger Indien at omgå denne kontrol og etablere en uafhængig forsyningsrute.

Logistiske hindringer og forarbejdningsudfordringer

Trods den politiske vilje står vejen til en langsigtet aftale over for betydelige tekniske og logistiske hindringer. Mens KIA angiveligt er begyndt at indsamle prøver til testning, er den kommercielle levedygtighed af en storstilet aftale stadig tvivlsom. Indien mangler i øjeblikket de industrielle faciliteter, der er nødvendige for at forarbejde råmineralerne til høje renhedsniveauer – et kritisk skridt, som Kina har perfektioneret over årtier. Desuden udgør transport af store mængder af materialet fra en fjerntliggende, bjergrig region i en konfliktzone en massiv logistisk udfordring. I modsætning til de etablerede vejnetværk, der letter handelen med nabolandet Kina, ville en ny forsyningskæderute til Indien kræve betydelige investeringer og en sikker korridor. Disse hindringer understreger, at selvom Indien muligvis er i stand til at sikre råmaterialerne, står landet stadig over for udfordringen med at opbygge den industrielle infrastruktur, der er nødvendig for at omdanne dem til nyttige produkter.

Den politiske dynamik tilføjer endnu et lag af kompleksitet. Mens Kina opretholder et løbende forhold til KIA, har oprørsgruppens nylige konflikter med den Kina-støttede Myanmar-junta skabt en åbning for Indien. Succesen med denne højrisikostrategi afhænger ikke kun af politiske forhandlinger, men også af at overvinde de formidable teknologiske og logistiske barrierer, der i øjeblikket definerer Kinas dominans på markedet.