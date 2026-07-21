Indiens centralbank henter op mod 20 mia. dollar i ny valutaindskudsordning

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Indiens centralbank, Reserve Bank of India (RBI), har med en særlig valutaindskudsordning hentet et betydeligt milliardbeløb i udenlandsk valuta. Ifølge Investing.com har programmet tiltrukket 17,4 mia. dollar, mens Economic Times oplyser, at RBI samlet har mobiliseret op mod 20 mia. dollar under ordningen.

De to opgørelser peger begge på, at RBI’s forex-indskudsordning har haft solid opbakning blandt investorer og indiske statsborgere i udlandet, som har indbetalt store beløb i udenlandsk valuta til de indiske banker.

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Et redskab til at styrke valutareserver

Den slags særlige indskudsordninger har historisk været brugt af RBI til at trække udenlandsk valuta ind i landet og dermed styrke centralbankens reserver. Ordningerne henvender sig typisk til indere bosat i udlandet (NRI’er) og internationale investorer, der kan indsætte dollar eller anden hård valuta til attraktive vilkår.

Et solidt milliardbeløb i frisk valuta kan bidrage til at understøtte den indiske rupee og give RBI mere albuerum i pengepolitikken, hvis den globale usikkerhed skulle tage til. Rupeen har de seneste år periodisk været under pres fra kapitaludstrømning og global renteudvikling, og styrkede valutareserver er et centralt værktøj for centralbanken til at dæmpe udsving.

Forskellige tal, samme billede

Den lidt varierende opgørelse af beløbet – 17,4 mia. dollar ifølge Investing.com over for 20 mia. dollar ifølge Economic Times – kan skyldes forskellige opgørelsestidspunkter eller metoder til at måle tilstrømningen. Under alle omstændigheder tegner begge kilder et billede af en ordning, der har trukket massiv interesse og et betydeligt milliardbeløb i udenlandsk valuta til det indiske finanssystem.

For danske investorer med eksponering mod emerging markets eller indiske aktiver er nyheden et signal om, at der fortsat er stor global appetit på at placere kapital i Indien – en af verdens hurtigst voksende storøkonomier. En styrket rupee og større valutareserver kan alt andet lige reducere risikoen for pludselige valutakursudsving, som ellers kan ramme afkastet på indiske investeringer omregnet til danske kroner eller euro.

Del af et større billede for indisk finansmarked

Nyheden om RBI’s forex-succes kommer i en periode, hvor det indiske finansmarked generelt tiltrækker stor global opmærksomhed. Landets kapitalmarkeder har senest oplevet betydelig institutionel interesse, blandt andet i forbindelse med store børsnoteringer, hvilket understreger den fortsatte tillid til den indiske vækstfortælling blandt internationale investorer.

RBI har ikke offentliggjort detaljerede vilkår for ordningen i de foreliggende oplysninger, men de indberettede beløb viser under alle omstændigheder, at centralbanken har haft held med at mobilisere betydelig udenlandsk kapital i en periode, hvor global usikkerhed ellers har fået mange investorer til at søge mod mere sikre havne.

Kilder: Investing.com, Economictimes