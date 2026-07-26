Indisk uddannelsesminister går af efter Gen Z-protester ledet af 59-årig aktivist

Dharmendra Pradhan trækker sig efter ugers demonstrationer i Indien. En 59-årig aktivist ved navn Sonam er blevet et symbol for den unge protestbevægelse.

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Indiens uddannelsesminister, Dharmendra Pradhan, har trukket sig fra sin post efter flere ugers massive studenterprotester. Afgangen kommer efter en eksamenslæk-skandale, der har fået en hel generation af unge indere til at gå på gaden, og den betragtes som en stor sejr for en ungdomsbevægelse, der har udfordret premierminister Narendra Modis regering som ikke set før, skriver Financial Times og The Guardian.

Pradhan bekræftede selv sin afgang i en erklæring lørdag eftermiddag, hvor han oplyste, at han havde indsendt sin afskedsbegæring til premierministeren efter vedvarende pres fra studerende. Demonstrationerne har stået på i over en uge og har spredt sig til flere indiske byer, hvor unge har krævet politisk ansvar for eksamenslækagen og en oprydning i uddannelsessystemet.

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En 59-årig blev bevægelsens ansigt

Midt i protesterne er en 59-årig aktivist ved navn Sonam blevet et samlingspunkt for den unge generation, ifølge Economic Times. Hun beskrives som den figur, der har formået at samle Indiens Generation Z bag en fælles sag – en rolle, der normalt tilfalder yngre studenterledere, men som i dette tilfælde er faldet på en langt mere erfaren skikkelse.

At en person på tærsklen til pension er blevet symbolet på en ungdomsbevægelse, understreger ifølge flere iagttagere, hvor bredt utilfredsheden med regeringens håndtering af uddannelsessystemet strækker sig i den indiske befolkning – på tværs af generationer.

Politisk pres på Modi-regeringen

Kravet om Pradhans afgang har været et centralt omdrejningspunkt for protestbevægelsen, og hans exit markerer dermed en klar indrømmelse fra regeringens side. Ifølge The Guardian har demonstrationerne udviklet sig til den mest omfattende udfordring af Modi-regeringen i lang tid, drevet af en ny generation af unge indere, der organiserer sig uden for de traditionelle politiske partier.

Sagen føjer sig til et bredere mønster af folkelig utilfredshed, der har rørt på sig i Indien de seneste år, og som denne gang er blusset op omkring eksamenssystemets integritet – et emne, der rammer bredt i et land med hundredvis af millioner unge, der kæmper om adgang til uddannelse og job.

Betydning for investorer i Indien

For udenlandske investorer med eksponering mod Indien – herunder danske investorer med indiske aktier eller emerging markets-fonde i porteføljen – er politisk stabilitet en central faktor. Indien har i årevis været fremhævet som en af de mest attraktive vækstmarkeder globalt, men vedvarende folkelige protester og ministerafgange kan skabe usikkerhed om regeringens handlekraft på andre reformdagsordener, herunder økonomisk politik og udenlandske investeringer.

Det er endnu uvist, hvem der overtager posten som uddannelsesminister, og om protestbevægelsen anser Pradhans afgang som tilstrækkelig, eller om yderligere krav vil holde demonstrationerne kørende. Markedsdeltagere vil i den kommende tid holde øje med, om uroen spreder sig til andre politikområder, der kan påvirke Indiens investeringsklima.

Kilder: Economictimes, Financial Times, The Guardian