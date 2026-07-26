Indiske studenterprotester ophører: Modi bøjer sig efter ministers afgang

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Ugelange protester blandt indiske studerende er nu bragt til ophør, efter Narendra Modis regering har accepteret flere af demonstranternes centrale krav. Det mest markante er afgangen af uddannelsesminister Dharmendra Pradhan, som sendte sin fratrædelse til premierministeren i sidste uge midt i den vedvarende utilfredshed. Det skriver Financial Post.

Protesterne, der samlede sig under betegnelsen CJP-bevægelsen, opstod efter en skandale med lækkede eksamensspørgsmål til den landsdækkende NEET-optagelsesprøve — en prøve, der er afgørende for adgang til medicinstudier i Indien. Sagen udløste bred vrede blandt studerende, der oplevede systemet som uretfærdigt og uigennemsigtigt.

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Ifølge Financial Post er regeringens indrømmelser sjældne set i lyset af Modi-regeringens hidtidige linje over for folkelige protestbevægelser. Nyheden markerer dermed et usædvanligt tilbagetog fra en regering, der ellers har haft ry for at stå fast i konfrontationer med civilsamfundet.

Studerende retter nu blikket mod den nye minister

Selvom Pradhans afgang blev opnået, er studenterbevægelsens krav ikke udtømt. Ifølge Economic Times har flere deltagere i sit-in-demonstrationerne, som har stået på i næsten en måned, allerede formuleret klare forventninger til den kommende uddannelsesminister.

Tre krav går igen blandt de studerende: større gennemsigtighed i eksamenssystemet, adgang til billigere og bedre uddannelse samt en styrkelse af de offentlige skoler og den grundlæggende undervisning. Raj Yadav fra Ghaziabad, som har deltaget i protesterne siden begyndelsen, udtaler ifølge Economic Times, at regeringen må gennemføre gennemgribende ændringer af uddannelsessystemet.

Kravene afspejler en bredere frustration over adgangen til kvalitetsuddannelse i et land med over 1,4 milliarder indbyggere, hvor konkurrencen om studiepladser — særligt inden for medicin og ingeniørfag — er ekstremt hård, og hvor mistanke om snyd og lækager i optagelsesprøver har underminéret tilliden til systemet.

Politisk signal med betydning ud over uddannelsessektoren

For investorer med eksponering mod indiske aktier og emerging markets-fonde er sagen interessant som et politisk barometer. Modi-regeringens beslutning om at give efter for en folkelig bevægelse — frem for at afvente eller nedtone kravene — kan tolkes som et tegn på øget politisk følsomhed over for social uro forud for kommende valgcyklusser.

Indien er en af de vigtigste vækstmotorer blandt emerging markets, og politisk stabilitet spiller en central rolle for udenlandske investorers risikovurdering af landet. Selvom sagen isoleret set drejer sig om uddannelsespolitik, understreger den, at regeringen fortsat er lydhør over for massemobilisering — noget der kan få betydning i fremtidige konflikter, hvor økonomiske eller regulatoriske spørgsmål er på spil.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der efterfølger Pradhan som uddannelsesminister, men de studerendes krav sætter allerede en klar dagsorden for den kommende ministers første prioriteringer.

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Kilder: Economictimes, Financialpost