Indonesiens fodboldboss bakker op om Fifas omstridte VM-udsalg trods modstand

Præsidenten for Indonesiens fodboldforbund vil stemme for Fifas plan om at sælge en milliardpost i VM's kommercielle rettigheder, mens modstanden vokser globalt.

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Præsidenten for det indonesiske fodboldforbund har meldt klart ud: Han vil stemme for Fifa-præsident Gianni Infantinos omstridte plan om at sælge en flermilliardpost i VM-turneringens kommercielle rettigheder. Det sker, mens modstanden mod planen vokser blandt medlemslande og eksperter verden over, skriver Sky News.

Udmeldingen fra Indonesien kommer på et tidspunkt, hvor Fifa-ledelsen er under pres for at forsvare et forslag, der skal indbringe fodboldens verdensorganisation store summer ved at afhænde en andel af VM’s kommercielle rettigheder til eksterne investorer. Ideen har rødder i tidligere planer om et milliardsamarbejde med kapitalfonde, som tidligere er strandet, og som NPinvestor tidligere har beskrevet.

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Opbakning trods global modstand

At det indonesiske forbund vælger at bakke op om planen, understreger et centralt dilemma for Infantino: Mens flere store fodboldnationer og interessenter kritiserer forslaget, kan opbakning fra mindre og mellemstore medlemslande være afgørende for, om planen overhovedet kan samle det nødvendige flertal ved en kommende afstemning i Fifas besluttende organer.

Ifølge Sky News vokser den globale opposition mod salget netop i disse uger, hvilket sætter yderligere fokus på, hvordan de enkelte nationale forbund vil stemme, når sagen for alvor kommer til afgørelse. Indonesiens klare tilkendegivelse er dermed et af de første konkrete signaler om, hvor voteringen kan ende.

Analytikere sætter spørgsmålstegn ved planen

Kritikken af Fifas forslag handler ikke kun om, hvorvidt man overhovedet bør sælge en del af VM’s kommercielle værdier til private investorer, men også om selve konstruktionen af aftalen. BBC’s økonomiredaktør Faisal Islam peger i en analyse på, at den måde, hvorpå planen er blevet præsenteret, rejser flere spørgsmål, end den besvarer.

Ifølge BBC er der fortsat betydelig usikkerhed om, hvordan en delvis privatisering af VM’s rettigheder reelt vil fungere i praksis – herunder hvem der får indflydelse på fremtidige beslutninger om turneringen, og hvordan pengestrømmene fra en eventuel handel vil blive fordelt mellem Fifa og de nationale forbund. Den slags uklarheder nærer ifølge analysen skepsissen blandt kritikere af forslaget.

Hvorfor det er interessant for investorer

For investorer med interesse i sportsøkonomi og alternative aktiver er sagen relevant, fordi den handler om, hvorvidt et af verdens mest værdifulde sportsbrands kan blive genstand for ekstern kapitalindsprøjtning i milliardklassen. Skulle en aftale komme i stand, vil det potentielt åbne døren for kapitalfonde og andre institutionelle investorer til at få eksponering mod indtægtsstrømme fra en af verdens mest sete begivenheder.

Samtidig illustrerer sagen de udfordringer, der kan opstå, når traditionelle, medlemsstyrede organisationer som Fifa forsøger at tiltrække privat kapital. Governance-spørgsmål, fordeling af indflydelse og gennemsigtighed omkring værdiansættelse er netop de temaer, som institutionelle investorer typisk vil kræve klare svar på, før de engagerer sig i den slags aftaler.

Sagen ventes at udvikle sig i de kommende uger, i takt med at flere nationale forbund tager stilling til, om de vil følge Indonesiens eksempel og bakke op om Infantinos plan, eller om modstanden vil vokse sig så stor, at forslaget må omarbejdes eller skrinlægges.

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Kilder: News, BBC