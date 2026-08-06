Infantino beklager fejl i kollapset 20 mia. dollar Fifa-investeringsplan

Fifa-præsident Gianni Infantino erkender fejl i en mislykket investeringsplan på 20 mia. dollar, men fortsætter på posten efter støtte fra ledelsen.

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Fifa-præsident Gianni Infantino har offentligt erkendt fejl i forbindelse med en skrinlagt plan om at rejse omkring 20 milliarder dollar til fodboldens verdensorganisation. Det fremgår af udmeldinger, som ifølge Financial Times og BBC markerer et forsøg på at lægge en sag bag sig, der har skadet Fifas anseelse som global styringsorganisation for sporten.

Infantino har ifølge BBC “oprigtigt undskyldt” for de fejl, der blev begået i forbindelse med den omstridte private investeringsplan. Samtidig bliver han siddende som præsident for Fifa, efter han har fået opbakning fra organisationens øverste ledelse, skriver BBC.

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En ambitiøs plan, der kuldsejlede

Den nu opgivne plan gik ifølge Financial Times ud på at skaffe kapital i størrelsesordenen 20 milliarder dollar til Fifa gennem eksterne investorer. Et sådant beløb ville have været historisk stort for en sportsorganisation og havde potentiel betydning for, hvordan verdens mest udbredte sport finansieres fremover.

Planen blev dog aldrig realiseret, og sagen har ifølge Financial Times undermineret tilliden til Fifas ledelse. Det er i den forbindelse, at Infantino nu vælger at erkende, at der blev begået fejl i processen omkring investeringsplanen, fremgår det af mediets dækning.

Infantino fortsætter trods kritikken

Selv om sagen har været en belastning for Fifa-præsidenten, forbliver han på posten. BBC skriver, at Infantino har fået opbakning fra senior-medarbejdere i organisationen, hvilket har banet vejen for, at han kan fortsætte som præsident på trods af de indrømmede fejl.

Ifølge Financial Times søger Infantino nu at lægge sagen bag sig og få Fifas fokus tilbage på organisationens kerneopgaver, efter episoden har kastet skygger over hans ledelse af verdensfodboldens styrende organ.

Hvorfor sagen har interesse for investorer

Selv om Fifa ikke er et børsnoteret selskab, illustrerer sagen de udfordringer, der kan opstå, når store, komplekse organisationer forsøger at tiltrække ekstern kapital i milliardklassen. Et beløb på 20 milliarder dollar ville have gjort investeringsplanen til en af de største kapitalrejsninger set inden for sportsindustrien, og et sammenbrud af den type aftaler kan påvirke, hvordan investorer og potentielle partnere fremover vurderer risikoen ved at gå ind i lignende arrangementer med internationale sportsorganisationer.

Sagen understreger desuden, hvor stor betydning god selskabsledelse og gennemsigtighed har, når store summer er i spil – et emne, der også er højaktuelt for danske investorer, der følger governance-forhold i børsnoterede selskaber og fonde.

Kilder: Financial Times, BBC