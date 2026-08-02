Infantino under pres: Fifa-boss tvinges til ydmygende U-vending om VM-salg

Gianni Infantino opgiver plan om at sælge dele af VM til investorer. Nu vokser kritikken, og hans fremtid som Fifa-præsident er i fare.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Fifa-præsident Gianni Infantino er tvunget til at opgive en kontroversiel plan om at sælge dele af VM-turneringen til private investorer. Ifølge Financial Times skete U-vendingen lørdag efter voksende pres, og den har nu udløst alvorlig tvivl om, hvorvidt Infantino overhovedet kan fortsætte som fodboldens øverste leder.

Infantino havde ellers forventet at blive genvalgt uden modkandidat, skriver Financial Times. Men efter kollapset af privatiseringsplanen vokser kritikken fra flere sider af fodboldverdenen, og hans position som Fifa-boss er nu langt fra sikker.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Fra vækstplan til ydmygende tilbagetog

Planen gik ud på at sælge dele af VM til kapitalfonde og andre private investorer som en del af en ny vækststrategi for turneringen. Ifølge The Guardian måtte Infantino lørdag morgen offentligt indrømme, at forsøget var mislykkedes, og han erklærede i stedet, at han vil genoptage dialogen om fodboldens fremtidige vækst.

Kommentator Nick Ames beskriver i The Guardian sagen som en ydmygelse, der har svækket tilliden til Fifas integritet og styring markant. Ifølge ham er der ikke længere plads til, at Infantino får endnu en chance – enten skal han træde tilbage frivilligt, eller også bør han fjernes ad retlig vej.

Uefa lægger afstand og taler om mistillid

Modstanden mod Infantino kommer ikke kun fra kommentatorer. Ifølge The Guardian har det europæiske fodboldforbund Uefa opfordret til boykot og erklæret decideret mistillid til Infantino i kølvandet på den mislykkede privatiseringsplan. Det sætter fornyet pres på Fifa-toppen forud for det kommende præsidentvalg.

Financial Times bekræfter, at kritikken af Infantino er tiltaget markant efter U-vendingen, og at hans hidtil sikre genvalg nu er langt fra givet. De to mediers dækning peger samstemmende på, at sagen om den droppede World Cup-privatisering har rokket alvorligt ved opbakningen til Fifa-præsidenten internt i fodboldens magtstruktur.

Hvorfor det er relevant for investorer

Fodbold er stor forretning, og Fifas beslutninger om VM-rettigheder, sponsoraftaler og eventuelle kapitalfondsinvesteringer har direkte betydning for de globale sportsmarkeder, hvor tv-rettigheder, sponsorater og merchandise omsætter for milliarder af dollar årligt. En svækket eller afsat Fifa-præsident kan skabe usikkerhed om, hvilken retning organisationen tager i forhold til kommercialisering af turneringer som VM.

For investorer med eksponering mod sportsrettigheder, medieselskaber eller sponsorpartnere er sagen et signal om, at store strukturelle ændringer i fodboldens finansiering – som forsøget på delvis privatisering af VM – kan møde betydelig modstand fra etablerede aktører som Uefa. Det kan gøre fremtidige forsøg på at tiltrække privat kapital til internationale sportsturneringer mere usikre og langsommere at gennemføre.

Læs også: Uefa har tabt tilliden til Infantino efter opgivet VM-milliardplan i Fifa

Kilder: The Guardian, Financial Times