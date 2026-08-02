Infantinos fremtid i Fifa vakler efter kollapset milliard-aftale med kapitalfonde

Fifa opgav en plan om at sælge 20 pct. af VM-forretningen til investorer for 20 mia. dollar. Nu kræver Uefa et opgør med Infantinos ledelsesstil.

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Fifa-formand Gianni Infantinos position som verdensfodboldens øverste chef er under alvorligt pres, efter at han i denne uge droppede en kontroversiel plan om at sælge en andel af VM-turneringens kommercielle rettigheder til private investorer. Uefa slår nu fast, at organisationen har mistet tilliden til hans lederskab, og kræver et grundlæggende opgør med den måde, Fifa bliver styret på.

Ifølge Financial Times havde planen en samlet værdisætning på op mod 20 mia. dollar og indebar salg af omkring 20 procent af den kommercielle drift bag VM og andre Fifa-turneringer til eksterne investorer. Efter massiv global modstand valgte Infantino natten til den seneste kritiske reaktion at trække planen tilbage, fremgår det af flere internationale medier.

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Uefa kalder det “hemmelige ordninger”

Reaktionen fra Uefa har været usædvanligt skarp. I en officiel udtalelse omtaler den europæiske fodboldunion forløbet som “hemmelige ordninger”, “lyssky bagdørsaftaler” og beskylder unavngivne beslutningstagere i Fifa-systemet for at agere uden gennemsigtighed, skriver The Guardian. Uefa understreger, at man “ikke kan blive ved med at fortsætte” på den måde, og kræver en grundig og fundamental gennemgang af Fifas governance-struktur.

Selv om Infantinos kovending betyder, at salgsplanen nu er skrottet, ser det ikke ud til, at det alene er nok til at genoprette tilliden. Ifølge Financial Times har Uefa gjort klart, at man har mistet tilliden til Infantinos ledelse som helhed – ikke kun til det konkrete forslag om at hente kapital ind fra investorer.

Concacaf bakkede op om modstanden

Modstanden mod salgsplanen kom ikke kun fra Europa. Ifølge CNBC var det den kombinerede afvisning fra både Uefa og den nord- og mellemamerikanske fodboldunion Concacaf, der i sidste ende fik Infantino til at opgive projektet. De to konføderationer repræsenterer tilsammen en betydelig del af Fifas medlemslande og kommercielle indtægtsgrundlag, hvilket gjorde modstanden svær at overhøre.

Sagen illustrerer ifølge CNBC en bredere problemstilling: Private equity-fonde har i stigende grad kigget mod sportsindustrien som investeringsobjekt, men Fifa-episoden viser, at der stadig er stor skepsis mod at lade eksterne kapitalejere få indflydelse på traditionsrige, medlemsstyrede sportsorganisationer. Modstanden handler ikke kun om penge, men om kontrol og legitimitet i en sport, der historisk har været styret af nationale forbund frem for investorer.

Hvad betyder det for Infantinos fremtid?

Spørgsmålet, som nu optager fodboldverdenen, er, om Infantino kan sidde forløbet overhørig. Flere internationale medier peger på, at hans position er mere udsat, end den har været på noget tidspunkt siden han overtog formandsposten i 2016. Skulle presset fra Uefa og andre konføderationer eskalere yderligere, kan det på sigt føre til krav om et lederskifte i Fifa – en situation, der ville være historisk for en organisation, hvor formanden traditionelt har haft solid opbakning blandt medlemslandene.

For danske investorer med interesse i sportsøkonomi og alternative investeringer er sagen et konkret eksempel på de barrierer, som kapitalfonde møder, når de forsøger at trænge ind på traditionelt lukkede markeder som international fodbold. Mens private equity har haft betydelig succes med at investere i eksempelvis europæiske fodboldklubber og andre sportsligaer, viser Fifa-forløbet, at de øverste, mest symboltunge aktiver – som selve VM-turneringen – stadig kan møde massiv politisk og institutionel modstand.

Sagen kan også få betydning for, hvordan andre store sportsorganisationer fremover forholder sig til eksterne investorer. Skulle Fifa se sig nødsaget til at revidere sin ledelse eller sin governance-model markant, vil det sende et signal til resten af sportsverdenen om, at eksterne kapitalindsprøjtninger i de mest prestigefyldte turneringer kræver langt bredere opbakning, end Infantino og hans rådgivere tilsyneladende havde regnet med.

Læs også: FIFA opgiver salg af VM-andel: Rådgiver stopper, planen erklæres død

Kilder: Investing.com, CNBC, The Guardian, Financial Times, BBC