Inflationen i Australien accelererer, hvilket komplicerer RBAs politik

Inflationen i det australske forbrugerprisindeks (CPI) accelererede i august, en udvikling, der sætter Reserve Bank of Australia (RBA) i højeste alarmberedskab. Den årlige CPI steg med 3,0%, hvilket overgik markedets forventninger på 2,9% og markerer den hurtigste vækst siden juli 2024. Denne uventede stigning, primært drevet af vedvarende prispres på boliger og elektricitet, udfordrer direkte centralbankens nylige dueformige drejning og dens prognose for afkøling af inflationen.

Nuancerede drivkræfter for prispres

Et dybere kig på dataene afslører et blandet, men bekymrende billede. De primære syndere bag den samlede stigning var boligomkostninger og en kraftig stigning i elregninger, hvor sidstnævnte steg med svimlende 24,6% år-til-år på grund af udløbet af statslige rabatter. Mens den mere stabile “trimmede gennemsnitlige forbrugerprisindeks” viste en marginal lempelse til 2,6%, er økonomiens kernekomponenter – såsom boliger – fortsat en vedvarende kilde til inflationspres. Denne divergens komplicerer RBAs vurdering og indikerer, at mens nogle underliggende prismålinger modererer, er de overordnede tal drevet af betydelige og ustabile faktorer.

RBAs lempelseskurs nu i tvivl

De seneste inflationsdata er i direkte konflikt med RBAs seneste politiske handlinger. Lige sidste måned sænkede centralbanken sin benchmarkrente med 25 basispoint og signalerede en vilje til at lempe yderligere, hvis inflationen fortsatte med at afkøles. Onsdagens rapport sår dog betydelig tvivl om denne kurs. RBA står nu over for en vanskelig beslutning: at fortsætte sin lempelige holdning og risikere, at inflationen bliver fastlåst, eller at sætte sin lempelsescyklus på pause og potentielt kvæle den økonomiske vækst. Dataene lægger effektivt ansvaret for at revurdere sin pengepolitik på RBA og understreger udfordringerne ved at navigere i en ujævn økonomisk genopretning.