Inflationsfrygt sender aktier ned: Olie over 100 dollar og renter i vejret

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Globale aktiemarkeder blev sendt ned i denne uge, da en kombination af stigende oliepriser, kraftigt stigende amerikanske statsrenter og en svækket japansk yen fik investorer til at frygte fornyet inflationspres. Ifølge Investing.com steg de amerikanske obligationsrenter markant, mens den japanske yen testede niveauet 164 over for dollaren – et niveau, der historisk har fået japanske myndigheder til at overveje valutaindgreb.

Uroen breder sig ud over aktiemarkedet. Ifølge Crypto Briefing er oliepriserne steget til over 100 dollar tønden, mens den amerikanske 10-årige statsrente nærmede sig 4,71 pct. Den kombination presser ikke kun traditionelle aktier, men også kryptovalutaer, hvor Bitcoin ifølge samme kilde faldt til omkring 65.500 dollar, da investorer revurderede risikoappetitten.

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Renteudviklingen bekymrer investorer

Stigende renter gør det dyrere for virksomheder at låne og finansiere vækst, og de reducerer samtidig nutidsværdien af fremtidige indtjeninger – en klassisk negativ faktor for især vækst- og teknologiaktier. Når renterne stiger hurtigt, som det er tilfældet nu, kan det udløse pludselige udsalg på tværs af aktivklasser, fordi investorer flytter kapital mod obligationer med højere afkast.

Samtidig sender de høje oliepriser en direkte inflationsimpuls videre i økonomien. Højere energipriser øger produktionsomkostninger og transportudgifter, hvilket typisk presser forbrugerpriserne op og gør det sværere for centralbanker at sænke renterne, som markederne ellers havde håbet på.

Yenens svaghed skaber ekstra nervøsitet

At den japanske yen nærmer sig 164 over for dollaren, understreger presset på globale valutamarkeder. En svag yen gør japanske eksportvarer billigere internationalt, men øger samtidig importomkostningerne i Japan og kan tvinge Bank of Japan til at reagere med renteforhøjelser eller direkte valutaintervention – begge dele scenarier, der historisk har skabt volatilitet på globale markeder.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske og japanske aktier eller ETF’er betyder udviklingen, at både aktiekurser og valutakurser kan bevæge sig kraftigt i den kommende tid. En svækket yen påvirker afkastet på japanske investeringer omregnet til danske kroner, mens stigende amerikanske renter typisk lægger pres på især vækstaktier i porteføljer med stor eksponering mod USA.

Kryptomarkedet rammes også

Ifølge Crypto Briefing er Bitcoin ikke gået fri af markedsuroen. Faldet til omkring 65.500 dollar afspejler, at digitale aktiver i stigende grad handles som en risikofyldt aktivklasse på linje med teknologiaktier, snarere end som en sikker havn mod inflation, som mange investorer historisk har argumenteret for.

Udviklingen kommer, mens markederne generelt har været nervøse over en cocktail af geopolitisk risiko og stigende energipriser. Investorer vil i den kommende tid holde tæt øje med, om centralbankerne – herunder den amerikanske Federal Reserve – ændrer deres retorik som reaktion på de stigende inflationssignaler.

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Kilder: Investing.com, Cryptobriefing