INPP-overskud stiger voldsomt, drevet af porteføljevurderinger og kapitalafkast

International Public Partnerships (LON:INPP), et førende infrastrukturinvesteringsselskab, har rapporteret en dramatisk stigning i sit halvårsresultat før skat. Indtjeningen steg til 142,6 millioner pund i første halvdel af 2025, en kraftig stigning fra 16,7 millioner pund året før. Denne robuste præstation blev drevet af en kombination af stærkere porteføljevurderinger, strategiske frasalg og et klart fokus på at returnere kapital til aktionærerne.

Robust økonomisk præstation og aktionærværdi

Virksomhedens økonomiske sundhed understreges af nøgletal. Dens nettoaktivværdi (NAV) steg med 1% til 2,74 milliarder pund, hvor NAV pr. aktie voksede med 2,8% til 148,7 pence. Selve porteføljen leverede et solidt afkast på 5,7% i perioden. INPP styrkede sit engagement i aktionærafkast og fastholdt sit mål om 2,5% årlig udbyttevækst frem til 2026 og gentog planer om at give op til 200 millioner pund via sit aktietilbagekøbsprogram. Kontantudbyttet blev fuldt ud dækket af driftspengestrømme på 1,1 gange.

Strategiske frasalg og fremtidige investeringer

De stærke resultater blev understøttet af INPPs strategiske kapitalgenbrug. Virksomheden gennemførte ca. 90 millioner pund i frasalg i perioden, hvilket bragte det samlede aktivsalg op på mere end 345 millioner pund siden juni 2023. Denne kapital bliver strategisk omfordelt til nye, langsigtede projekter. Virksomheden har allerede forpligtet sig til ca. 250 millioner pund til Sizewell C-atomkraftprojektet og er blevet valgt som den foretrukne byder på Moray West-offshore transmissionsprojektet, der er vurderet til omkring 65 millioner pund. Disse nye investeringer forventes at forlænge porteføljens levetid og styrke dens inflationsindekserede indtægter, hvilket positionerer virksomheden til bæredygtig, langsigtet værdiskabelse.