Intel-aktien buldrer frem: Hurtigste omsætningsvækst i 15 år

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Intel-aktien steg kraftigt, efter chipgiganten fredag offentliggjorde et kvartalsregnskab, der langt overgik markedets forventninger. Selskabets omsætning voksede 25 procent i andet kvartal – den hurtigste vækstrate i 15 år – ifølge Financial Times. Både omsætning og selskabets forventninger til fremtiden slog analytikernes estimater, skriver MarketWatch.

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AI-datacentre driver salget

Den markante fremgang skyldes ifølge Financial Times en kraftigt stigende efterspørgsel fra AI-datacentre, som har fået virksomheder verden over til at investere massivt i ny beregningskraft. Intel har traditionelt haltet efter konkurrenter som Nvidia og AMD i AI-kapløbet, men de seneste tal tyder på, at selskabet begynder at få del i den bølge af investeringer, der har præget hele techsektoren de seneste år.

Business Insider beskriver udviklingen som et markant vendepunkt for et selskab, der i lang tid har fremstået som en “faldet gigant” i chipindustrien. Ifølge mediet er der tale om den kraftigste omsætningsvækst, Intel har præsteret i et enkelt kvartal i 15 år.

Tan-effekten på Intel

Fremgangen kommer, mens Intel er godt i gang med en større turnaround under den relativt nye topchef Lip-Bu Tan, der overtog roret for lidt over et år siden. CNBC fremhæver, at Tan på den korte tid har formået at forandre selskabets kurs markant, og at det seneste regnskab styrker indtrykket af, at snuoperationen begynder at bære frugt.

Tan har blandt andet arbejdet på at effektivisere Intels produktion og skærpe fokus på selskabets kerneforretninger, efter flere år hvor Intel har tabt markedsandele til konkurrenter inden for både traditionelle processorer og AI-chips. Regnskabet fra andet kvartal ser ud til at give investorerne ny tillid til, at strategien virker.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer er Intel-regnskabet endnu et signal om, at AI-drevet efterspørgsel efter regnekraft fortsat spreder sig bredt i chipindustrien – og ikke kun kommer de mest omtalte AI-navne som Nvidia til gode. Det kan have betydning for, hvordan investorer vurderer resten af halvledersektoren, herunder europæiske underleverandører og udstyrsproducenter med eksponering mod datacenterbyggeri.

Intel er samtidig en central aktør i den amerikanske chipindustri, og en styrket forretning kan få indflydelse på den bredere debat om forsyningskæder og strategisk selvforsyning med halvledere, som også har politisk bevågenhed i USA og EU. En fortsat genopretning af selskabet vil kunne påvirke sentimentet i hele techsektoren, som fylder betydeligt i globale indeks og dermed også i mange danske investorers porteføljer.

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Kilder: MarketWatch, Business Insider, Financial Times, CNBC