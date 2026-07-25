Intel slog forventningerne med 1,7 mia. dollar – aktien faldt alligevel 11 pct.

Intel leverede stærkt Q2-regnskab med 25 pct. vækst og fordoblet indtjening, men aktien dykkede 11 pct. i et bredere udsalg af chipaktier.

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Intel offentliggjorde et regnskab for andet kvartal 2026, der på papiret var langt bedre end ventet – men aktien faldt alligevel omkring 11 pct. Selskabet leverede en omsætning på 16,1 mia. dollar, en stigning på 25 pct. år over år, og en indtjening pr. aktie, der ifølge Crypto Briefing fordoblede analytikernes forventninger. Ifølge BeInCrypto slog Intel prognoserne med hele 1,7 mia. dollar, men det ændrede ikke på, at aktien blev solgt kraftigt fra.

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Modsætningen mellem et stærkt regnskab og et markant kursfald illustrerer et fænomen, som mange investorer kender: Gode tal er ikke altid nok, når den bredere markedsstemning trækker i en anden retning. For Intel-aktionærer – og for danske investorer med eksponering mod amerikanske halvlederselskaber – rejser episoden spørgsmålet om, hvor meget fundamentale forbedringer egentlig betyder, når makroøkonomiske bekymringer dominerer.

AI-segmentet vokser markant

Ifølge Crypto Briefing viste Intels regnskab en betydelig operationel vending, hvor AI-relaterede forretningsområder voksede med 59 pct. år over år. Det understøtter billedet af, at Intel er i gang med at genvinde terræn i konkurrencen om AI-drevet efterspørgsel på chips, et område, hvor selskabet i flere år har haltet efter rivaler som Nvidia og AMD.

Den samlede omsætningsvækst på 25 pct. og den fordoblede indtjening pr. aktie sender ifølge kilden et signal om, at de omfattende omstruktureringer og investeringer, Intel har gennemført de seneste år, begynder at bære frugt. Det er en udvikling, mange analytikere og investorer har efterspurgt, efter at selskabet i en årrække har kæmpet med faldende markedsandele og skiftende ledelsesstrategier.

Cramer vendte bullish – men aktien faldt alligevel

Ifølge BeInCrypto blev CNBC-værten Jim Cramer overraskende positiv over for Intel i kølvandet på regnskabet. Alligevel endte aktien med at falde omkring 11 pct. – en reaktion, der ifølge samme kilde bedre kan forklares med eksterne faktorer end med selve regnskabstallene.

Blandt de nævnte forklaringer er stigende oliepriser, renteusikkerhed og et bredere udsalg af chipaktier på Wall Street. Investorer har i den seneste tid været nervøse for de enorme kapitaludgifter, techgiganter som Alphabet, Microsoft, Amazon og Meta har varslet til AI-infrastruktur, hvilket har lagt pres på halvledersektoren som helhed forud for de store selskabers kvartalsregnskaber.

Det betyder, at selv et solidt Intel-regnskab kunne blive overskygget af en generel skepsis over for, hvor bæredygtige de massive AI-investeringer på tværs af techsektoren egentlig er. Når frygten for overinvestering brænder igennem, kan selv positive enkeltselskabshistorier drukne i den bredere markedsbevægelse.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier – hvad enten det er via direkte aktiebeholdninger, ETF’er eller pensionsopsparinger – illustrerer Intels kursreaktion, at fundamentale forbedringer ikke nødvendigvis oversætter sig til stigende kurser på kort sigt. Sektorbrede bevægelser, drevet af renter, olie og generel risikoappetit, kan overtrumfe selv markante regnskabsoverraskelser.

Samtidig understreger de 59 pct. vækst i AI-segmentet, at konkurrencen om AI-relateret chipomsætning fortsat intensiveres, og at Intel forsøger at positionere sig som en seriøs udfordrer på et marked, der historisk har været domineret af andre spillere. Det er en udvikling, der kan få betydning for hele halvlederkæden – fra chipproducenter til udstyrsleverandører – og dermed også for europæiske og danske selskaber med tilknytning til sektoren.

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Kilder: Beincrypto, Cryptobriefing